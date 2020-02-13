Bilgiç'ten Başkan Pekmezci'ye ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilgiç'ten Başkan Pekmezci'ye ziyaret - Son Dakika

Bilgiç'ten Başkan Pekmezci'ye ziyaret

6 saat önce

Bayburt İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye makamında nezaket ziyaretinde bulundu.

Bilgiç'ten Başkan Pekmezci'ye ziyaret, System.String[]

Bayburt İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye makamında nezaket ziyaretinde bulundu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Pekmezci, Bayburt İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Bilgiç'e teşekkür ederek, "Alay Komutanımıza çalışmalarında üstün başarılar diliyorum. Şehrimize yararlı hizmetlerde bulunuyor. Biz de belediye olarak her türlü desteğe hazırız" diye konuştu.


İl Jandarma Alay Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç ise, misafirperverliğinden ötürü Başkanımız Pekmezci'ye teşekkür ederek, Başkan Pekmezci'ye Bayburt'ta yaptığı hizmetlerde başarılar diledi. - BAYBURT

Murat Bilgiç, Jandarma, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 08:09 Kaynak: İHA
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