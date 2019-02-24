Son Dakika Haberleri: Bilgiç, Yeni TBMM Başkanvekili

Bilgiç, Yeni TBMM Başkanvekili

1 saat önce

AK Parti Meclis Grubu, TBMM Başkanı adayı olan Mustafa Şentop'tan boşalan TBMM Başkanvekilliği görevine, AK Parti Isparta Milletvekili, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in getirilmesini kararlaştırdı.

Bilgiç, Yeni TBMM Başkanvekili, System.String[]
AK Parti Meclis Grubu, TBMM Başkanı adayı olan Mustafa Şentop'tan boşalan TBMM Başkanvekilliği görevine, AK Parti Isparta Milletvekili, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in getirilmesini kararlaştırdı.

AK Parti Meclis Grubu, yeni TBMM Başkanvekilini belirlemek üzere Grup Başkanı Naci Bostancı başkanlığında, basına kapalı olarak toplandı.

Yapılan seçim sonucu, Şentop'tan boşalan TBMM Başkanvekilliği görevine, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç seçildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 12:43 Kaynak: AA

Milletvekili, Isparta, AK Parti, Politika
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