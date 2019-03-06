Son Dakika Haberleri: Bilgievi'ne 'En Genç Kızılay Kulübü' Kuruldu

Bilgievi'ne 'En Genç Kızılay Kulübü' Kuruldu

2 saat önce

Adapazarı Belediyesi Bilgievi'nde kurulan Türkiye'nin en genç Kızılay Kulübü üyelerine eğitim veriliyor.

Bilgievi'ne 'En Genç Kızılay Kulübü' Kuruldu, System.String[]
Adapazarı Belediyesi Bilgievi'nde kurulan Türkiye'nin en genç Kızılay Kulübü üyelerine eğitim veriliyor.

Türkiye'nin ilk "En Genç Kızılay Kulübü" Adapazarı Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü'ne bağlı Merkez Bilgievi'nde kuruldu. Kızılay'ı yakından tanıma fırsatı bulan en genç Kızılay Kulübü üyelerine; Bilgievi'nde Kızılay'ın verdiği hizmetlerle ilgili eğitim veriliyor. Sorumluluklarını erken yaşlarda öğrenmeye başlayan en genç Kızılaycılar, birer Kızılay üyesi olmaktan gurur duyuyor. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:03 Kaynak: İHA

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