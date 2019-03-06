Bilgievi'ne 'En Genç Kızılay Kulübü' Kuruldu
2 saat önce
Adapazarı Belediyesi Bilgievi'nde kurulan Türkiye'nin en genç Kızılay Kulübü üyelerine eğitim veriliyor.
Adapazarı Belediyesi Bilgievi'nde kurulan Türkiye'nin en genç Kızılay Kulübü üyelerine eğitim veriliyor.
Türkiye'nin ilk "En Genç Kızılay Kulübü" Adapazarı Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü'ne bağlı Merkez Bilgievi'nde kuruldu. Kızılay'ı yakından tanıma fırsatı bulan en genç Kızılay Kulübü üyelerine; Bilgievi'nde Kızılay'ın verdiği hizmetlerle ilgili eğitim veriliyor. Sorumluluklarını erken yaşlarda öğrenmeye başlayan en genç Kızılaycılar, birer Kızılay üyesi olmaktan gurur duyuyor. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:03 Kaynak: İHA
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