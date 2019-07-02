Bilgievi öğrencileri İngilizce öğreniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesine bağlı Bilgievleri, yaz etkinlikleri kapsamında İngilizce Kampı ile öğrencileri geleceğe hazırlıyor. Uygulamalı olarak yapılan İngilizce Kampı'ndan 11 ilçedeki 17 Bilgievi'ndeki öğrenciler faydalanabiliyor.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER EĞİTMENLİK YAPIYOR

Bilgievi öğrencilerinin okulda gördükleri İngilizce eğitimlerini pekiştirmek ve pratiğe dökmek amacı ile açılan "Uygulamalı İngilizce Kampı" eğitimleri devam ediyor. Bilgievi öğrencileri arasından 15'er kişilik öğrenci gruplarından oluşturulan etkinlikte Kocaeli'deki uluslararası üniversite öğrencileri eğitmenlik yapıyor. İlimizdeki üniversitelerde eğitim görmekte olan uluslararası öğrencilerin uygulamalı İngilizce eğitimi verdiği Bilgievleri'nde öğrenciler; pratik yaparak İngilizce dilini öğreniyorlar.

"KARŞILIKLI ÖĞRENİYORUZ"

Kocaeli'ndeki üniversitelerde eğitim gören uluslararası öğrenciler, yapılan programlarla Bilgievleri'ndeki öğrencilere İngilizce eğitimi veriyorlar. Günün belirli saatlerinde İngilizce okuma, yazma, dinleme, konuşma ve serbest zaman etkinlikleri şeklinde devam eden kampta, çocuklar eğlenceli aktiviteler ve oyunlar ile İngilizceyi daha kolay öğreniyorlar.

FİLİPİNLERDEN ŞÜHEDA

Kocaeli Üniversitesi Hemşirelik Bölümü'nde eğitim gören Filipinli Şüheda, "Eğitimler çok verimli geçiyor. Öğrenciler eğitimden memnun, benim için de iyi bir tecrübe oluyor. Ayrıca biz onlara dil öğretirken onlar da bize Türk kültürünü öğretiyorlar. Karşılıklı olarak birbirimize faydalı oluyoruz. İmkânlar çok güzel, bu şekilde bizler de yaz aylarını daha faydalı hale getiriyoruz." şeklinde konuştu.

UYGULAMALI İNGİLİZCE DERSLERİ

İngilizce okuma, yazma, dinleme, konuşma, serbest zaman etkinlikleri, eğlenceli aktiviteler ve oyunlar ile devam eden kampta ayrıca uygulamalı eğitim de veriliyor. Öğrenciler eğitmenleri ile birlikte çeşitli ziyaretler gerçekleştirerek edindikleri bilgi ve becerileri günlük yaşamda kullanıp İngilizce konuşarak; pazardan alış veriş, otobüs seyahati, müze gezisi, doğa yürüyüşü sırasında günlük yaşam becerilerine ait konuşmalar yaparak ve yaşayarak öğrenme imkânı buluyor.

GÜNLÜK KONUŞMA DİLİ İÇİN PRATİK YAPIYORLAR

İngilizce kampının kendileri için çok verimli olduğunu söyleyen öğrenciler, eğlenceli bir şekilde yabancı dil öğrendiklerini belirtiyor. Gördükleri teorik dersleri sahaya çıkarak uygulamaya koyan öğrenciler, birbirleriyle İngilizce konuşarak iletişim kuruyor. Daha çok, konuşma dili ve günlük yaşamda gereken seviyede yabancı dil pratiği yapan öğrenciler, eğitmenlerinden çok memnun olduklarını dile getirerek, derslerin uygulamalı olmasından dolayı hiç zorlanmadıklarını söylüyorlar.