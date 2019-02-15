Bilgievi Öğrencilerinin Hayali Gerçek Oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik hizmet veren Bilgievleri, öğrencilerinin hayali gerçek oldu. Birçok çocuğun hayalini süsleyen çizgi film karakterlerini İstanbul'da bulunan TRT Çizgi Film Atölyesinde ziyaret eden minikler, hayallerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

23 ÖĞRENCİ ANİMASYON STÜDYOSUNU ZİYARET ETTİ

Darıca Kazım Karabekir Bilgievi'nden 23 öğrenci, İstanbul Göztepe'de bulunan TRT Siyah Martı Animasyon stüdyosunu ziyaret etti. Çizgi film atölyesi ziyaretinde öğrenciler büyük bir heyecanla öğretmenleri eşliğinde hem eğlenceli vakit geçirdiler, hem de televizyon ekranlarında gördükleri çizgi film karakterlerini yakından görme fırsatı buldular.

TV'DE GÖRDÜKLERİNİ GERÇEK HAYATTA GÖRDÜLER

Öğrenciler televizyonda gördükleri çizgi film kahramanlarını gerçek hayatta görme şansı buldu. Çizgi filmlerin hazırlama aşamasını yerinde gören minik öğrenciler heyecanlarını gizleyemediler.

İNCELEME ŞANSI DA BULDULAR

Küçük yaşlardan itibaren çocukların görsel, işitsel ve düşünsel birçok zihinsel faaliyetini geliştirmeye yardımcı olan çizgi filmleri inceleme fırsatı bulan Bilgievi öğrencileri rengârenk çizgi filmlerin nasıl canlandığını kavrama fırsatı buldu. Konuyla ilgili atölyede inceleme yapan Bilgievi yetkilileri, gelecekte Bilgievleri'nin de Bilgehan karakterli bir animasyon oluşturma fikrinin ilk adımlarını atacaklarını belirttiler.