Bilgievleri'nde yaz okulu heyecanı - Son Dakika
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Bilgievleri'nde yaz okulu heyecanı

09.08.2021 14:03
Bilgievleri'nde yaz okulu heyecanı

Sosyal, kültürel, eğitim ve spor alanında birçok branşta Kocaelili binlerce öğrenciye kapılarını açan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilgievleri Yaz Okulu'nda birçok etkinlik düzenliyor.

Sosyal, kültürel, eğitim ve spor alanında birçok branşta Kocaelili binlerce öğrenciye kapılarını açan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilgievleri Yaz Okulu'nda birçok etkinlik düzenliyor. Kodlamada El sanatları Atölyesine kadar birçok etkinliğin gerçekleştirildiği yaz okulunda Güreş, Yüzme, Taekwondo, Jimnastik Kursları ile öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sunulmaktadır. Yeni döneme hazırlık dersleri ile öğrencilerin bilişsel gelişimine de destek olunuyor.

MANEVİ DEĞERLERDE UNUTULMADI

26 Temmuz'da başlayan ve 05 Eylül tarihine kadar devam edecek olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü'ne bağlı Bilgievleri Yaz Okulunda çocuklar yaz tatilini hem eğlenip hem de faydalı etkinliklerle değerlendiriyor. Manevi eğitimler, atölyeler, spor etkinlikleri ve eğlenceli birçok içerikten oluşan yaz okulları 17 Bilgievinde 2000 öğrenci ile yaz boyunca devam edecek.

BİLGİEVLERİNDE KUR'AN-I KERİM'İ KOLAY ÖĞRENME

Bilgievleri yaz okulları kapsamında devam eden Kur'an-ı Kerim eğitimleri de büyük ilgi görüyor. Günlük programda Kur'an-ı Kerim ve Temel Dini Bilgileri öğrenme ile ilgili kapsamlı ve verimli bir eğitim programı hazırlandı. Öğrenciler ders programlarında Kur'an-ı Kerim, İlmihal, Tecvid kuralları ve eğlenceli aktivitelerle kolay ezberleme yöntemlerini öğreniyorlar. Kur'an-ı Kerim Eğitimlerinde iki saat Temel Kur'an-ı Kerim bir saatte dersleri pekiştirici etkinlikler yapılıyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen derslerde sabah ve öğlen olmak üzere iki grup halinde gerçekleştiriliyor. Dersler Kur'an-ı Kerim bilgilerine göre, aynı seviyede kız ve erkek öğrencilerden oluşturulan 15 kişilik sınıflarda veriliyor. Hafta içi derslerde ter döken öğrenciler hafta sonu ise yorgunluklarını sosyal etkinlikler ile atıyor. Eğlenceli yarışmalar, geziler, kamplar, sportif faaliyetlerin yanı sıra öğrenciler sanat kurslarına da katılıyor.

ÖĞRENCİLER KAMPA DA KATILACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilgievleri Yaz Okulu'nda çeşitli geziler, piknik programı ve kamp etkinlikleri de yer alıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Diriliş Gençlik Kampı'nda 30 Temmuz 03 Eylül tarihleri arasında 10 dönem planlanan 2 gece 3 gün konaklamalı kamp programında kursiyerlerin macera parkuru, paintball, futbol, voleybol, okçuluk, spor aktiviteleri, oryantiring ve daha birçok alanda doğa ile iç içe keyifli vakit geçirmeleri amaçlanıyor.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN "VERİMLİ YAZ TATİLİ"

Bilgievlerinin çocukların yaz tatilini verimli değerlendirmesi için fırsat sağladığının altını çizen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, yaz okulunda çocuklarımızın bilgi, beceri ve yetenekleri doğrultusunda kendini geliştirmesi, eğlenerek öğrenmesi ve yaz tatilini verimli bir şekilde değerlendirmesine olanak sağlandığını belirtti.

Kaynak: Habermetre
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Kocaeli, Eylül, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Bilgievleri'nde yaz okulu heyecanı - Son Dakika

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