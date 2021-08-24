Bilgievleri öğretmenlerine 'kodlama' eğitimi - Son Dakika





ÇAĞIN GEREKLERİNİ YERİNE GETİREN ÇALIŞMALAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü, Bilgievleri'ndeki bilişim dersliklerinde robotik ve kodlama çalışmalarına ilginin artırılması için hayata geçirilen proje aracılığı ile öğrencilere yeni ve güncel bir eğitim ortamı sunacak.

EĞİTİMLERİNİ ETKİLİ ŞEKİLDE UYGULAYAN

Temel bilgisayar eğitimi, dijital medya okuryazarlığı dersleri ve atölyesi, 3D Yazıcı ve Kodlama eğitimlerini etkili şekilde uygulayan Bilgievleri'nde "Mahir Çocuk Eğitim Projesi" kapsamında bilişim derslikleri yeni bir düzene sahip olacak. Bilişim dersliklerinde fiziki özelliklerine uygun şekilde 12,16 veya 20 kişilik atölyeler kurulacak. Eğitmen eğitimi için 60 Bilgievi öğretmeni eğitim alacak. 20 kişilik gruplar halinde 11 gün sürecek eğitimlerde öğretmenler 3D Yazıcı, Elektronik, Kodlama, Tasarım Odaklı Düşünme ve Proje Eğitimleri alacaklar.

"BİLGİEVLERİ KODLAMA YARIŞMASI"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü Bilgievleri'nde yıl sonunda yapılan projelerin yarışabileceği "Bilgievleri Kodlama Yarışması"düzenlenecek. Bu kapsamda yıl sonunda kalıcı ve Kocaeli ilinin tüm ilçelerine yayılmış etkili bir yarışma düzenlenmiş olacak.