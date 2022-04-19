Bilgievleri, TEKNOFEST'te yarışacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu yıl 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında Samsun'da gerçekleştirilecek TEKNOFEST için çalışmalarını sürdürüyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Bilgievleri bu yıl 4 takımla TEKNOFEST'te yarışacak.

TEKNOFEST SAMSUN'DA

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Türkiye'de düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST bu yıl Samsun'da yapılacak. 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hazırlıklara başladı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Bilgievleri bu yıl ilk kez TEKNOFEST'e katılacak.

TEKNOFEST İÇİN 4 TAKIM

Türkiye'nin milli teknolojilerini geliştirmeyi hedefleyen ilk ve tek festival olan TEKNOFEST için Bilgievleri bu yıl 4 takım oluşturdu. Bilgievinde robotik kodlama eğitimi alan ve ulusal yarışmalara katılan öğrencilerin yer aldığı Emirler takımı (ilkokul), Uzmanlar takımı (ilkokul) ve Futbol yıldızları takımı (ilkokul/ortaokul) insanlık yararına teknoloji sosyal inovasyon kategorisinde, Kılavuz takımı (ortaokul) ise akıllı ulaşım kategorisinde boy gösterecek.

2 KATEGORİDE 4 PROJE

Bu kapsamda Bilgievlerinde robotik kodlama eğitimleri sonucunda başarı gösteren yetenekli öğrencilerin olduğu proje sınıfındaki öğrencilerle bilişim öğretmenlerinin kontrolünde, güncel teknoloji takip edilerek, çevre, doğa ve insan hayatını kolaylaştırmaya yönelik, sosyal inovasyon konularında beyin fırtınası yapıldı ve uygulanabilirliğine karar verilen fikirler projeye çevrildi. Bu kapsamda Emirler takımı (ilkokul):Otomatik kapanan buzdolabı kapağı projesi, Uzmanlar takımı (ilkokul): Akıllı enerji projesi, Kılavuz takımı (ortaokul): Secure Track ve Futbol yıldızları takımı (ortaokul/ilkokul): Futbol Hakemi projelerini ortaya çıkardı. Bilişim sınıfında öğrencilerle projenin elektronik devre tasarım çalışmaları devam ediyor.