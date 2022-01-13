BİLGİLERİNİ ELE GEÇİRİP BANKA HESABINDAKİ 42 BİN 500 LİRASINI KENDİLERİNE AKTARDILAR - Son Dakika

İSTANBUL'da kendini bankacı olarak tanıtan kişiler, telefonla arayıp oyaladıkları Tolga Kavaklı'nın banka hesabındaki 42 bin 500 lirayı kendi hesaplarına geçirdi. Kişisel bilgilerinin ele geçirildiğini iddia eden Kavaklı, "Telefon numaramı, ev adresimi, iş adresimi, anne ve babamın adını saydılar. Meğer beni meşgul etmek için aramışlar. 50 gram altınımı bozup TL'ye çeviriyorlar sonra da o parayı kendi hesaplarına aktarıyorlar" dedi.

Olay, 4 Ocak'ta, Büyükçekmece'de meydana geldi. İddiasına göre, tanımadığı bir numaradan aranan Tolga Kavaklı, telefonu açtı. Karşısındaki kişiler Kavaklı'ya kendisini bankadan aradıklarını ve banka hesabının Büşra Kocatürk isimli biri tarafından ele geçirildiğini söyledi. Bu sırada Kavaklı'ya ait bütün kişisel bilgileri de sayan kişiler, Kavaklı'nın güvenini kazandı. Kavaklı bir süre telefondan kendisine yapılan bilgilendirmeleri dinledi ve daha sonra telefonu kapattı. Kendisini arayan sözde banka numarasını arayan Kavaklı, hattın kullanılmadığını görünce banka hesabını kontrol etti. Bankadaki 50 gram altınının olmadığını fark eden Kavaklı, bankaya giderek konuyla ilgili bilgi verdi fakat banka Kavaklı'ya yapabilecekleri bir şey olmadığını söyledi.

Polise giderek suç duyurusunda bulunan Tolga Kavaklı yaşadıklarını anlattı. 42 bin 500 liralık zararı olduğunu kaydeden Kavaklı, işlem sırasında herhangi bir bilgilendirme mesajı almadığını iddia ederek, "Beni bu ayın 4'ünde aradılar ve banka hesabımın Büşra Kocatürk tarafından ele geçirildiğini söylediler. Sonra benim bütün bilgilerimi söylediler. Telefon numaramı, ev adresimi, iş adresimi, anne ve babamın adını saydılar. Meğer beni meşgul etmek için aramışlar. O sırada hesabımdan EFT işlemi yapıyorlar. Hesabımdaki para Büşra Kocatürk isimli birinin hesabına aktarılıyor. Ben telefondayken de bana para çıkışı olduğuna dair hiçbir bilgilendirme mesajı gelmedi. Onlar telefonu kapatınca ben onları aradım 'numara kullanılmıyor' dedi. Tam o sırada bana mesaj geldi, hesabımdan para çıkışı olduğuna dair. Bu konuda bankanın da açığı var diye düşünüyorum. 42 bin 500 lira alıyorlar. Benim param altındaydı. 50 gram altınımı bozup TL'ye çeviriyorlar sonra da o parayı kendi hesaplarına aktarıyorlar" dedi.