Bilgili: "3 Kasım, gönülden gönüle kurulan bir vatan sevdasının günüdür" - Son Dakika

Bilgili: "3 Kasım, gönülden gönüle kurulan bir vatan sevdasının günüdür"

04.11.2020 13:14
Bilgili:

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Avukat Yusuf Bilgili, AK Parti'nin ilk seçim zaferi olan 3 Kasım'ın, 18 yıl önce sandıktan vatandaşların gönülden gönüle kurduğu bir vatan sevdasının zafer günü olduğunu söyledi.

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Avukat Yusuf Bilgili, AK Parti'nin ilk seçim zaferi olan 3 Kasım'ın, 18 yıl önce sandıktan vatandaşların gönülden gönüle kurduğu bir vatan sevdasının zafer günü olduğunu söyledi.

Yusuf Bilgili, yatığı açıklamada, 3 Kasım 2002'de başlayan bir vatan sevdasının AK Parti için değil Türkiye için bir milat ve yeni bir başlangıç olduğunu söyledi. Bilgili, "Cumhurbaşkanımız ve Kurucu Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye gezi eylemleri, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ile darbe ve hendekler ile diz çöktürülmeye çalışılırken bir millet adeta yeniden bir milli destan yazdı. Türk Milleti Türk'ü, Kürdü, Arap, Laz, Çerkez ırk, dil, din ayrımı yapmadan "Tek devlet, tek millet tek bayrak" şiarı ile şuan bile sınırlarımız ötesinde milli bir mücadele desteği vererek tüm dünyaya hak hukuk adalet, insanlık ve medeniyet dersi veriyor" dedi.

AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümünün ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını temenni eden Başkan Bilgili, "Partimiz için gecesini gündüzüne katan, acı ve tatlı günlerinde hep yanımızda yer almış vatandaşlarımız ve partimizin değerli üyelerini, hainlerce şehit edilen ve şu anda hayatta olmayan teşkilat mensuplarımızı rabbim cennetiyle mükafatlandırsın, geriden kalan sevenlerine ailelerine başsağlığı diliyorum. Başarılarla dolu daha nice hizmet dolu yıllara ulaşmamız dileğiyle bugüne kadar ilk günkü aşk ve heyecanla faaliyet gösterdik, bundan sonra da aynı ruh, aynı heyecanla, aynı coşkuyla milletimizin çizdiği rotada yolumuza devam edeceğiz. İktidara gelişimizin 18. yıl dönümünde daha nice eserler üretmek, daha nice mutluluklara vesile olmak dileğiyle aziz milletimize teşekkürü bir borç biliriz" diye konuştu. - ADANA

Bilgili: 3 Kasım, gönülden gönüle kurulan bir vatan sevdasının günüdür

Yusuf Bilgili, AK Parti, Vatan, Kasım, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bilgili: '3 Kasım, gönülden gönüle kurulan bir vatan sevdasının günüdür' - Son Dakika


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