"Bilgili, Eğitimli, Donanımlı-Süloğlu ve Sozopol" projesiyle Süloğlu'nda acil müdahale merkezi kuruldu - Son Dakika

Süloğlu Belediyesi ve Bulgaristan'ın Sopozol Belediyesiyle birlikte hayata geçirilen "Bilgili, Eğitimli, Donanımlı-Süloğlu ve Sozopol" Avrupa Birliği projesinin kapanış toplantısı gerçekleştirildi.

Edirne'deki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, iki kent açısından önemli ve yararlı bir projenin yürütüldüğünü söyledi.

Ormankıran, projenin 580 bin avroluk bütçeye sahip olduğunu, bu kapsamda iki kente acil müdahale merkezleri kurulduğunu ve doğal afetlere en hızlı şekilde müdahale edilmesine yönelik ekipman temini yapılarak eğitici çalışmalar yapıldığını ifade etti.

Projeyle hem insan hayatının hem de doğanın korunmasına yönelik çalışmalar yapıldığını aktaran Ormankıran, şunları kaydetti:

"Kovid-19 sürecinin doğanın korunmasının bize ne kadar önemli olduğunu anlattı. Bu anlamda yaptığımız ortak proje çok faydalı ve değerli. Proje kapsamında olaylara daha hızlı müdahale edilmesi için iki yeni araç aldık. Süloğlu'daki vatandaşlarımızdan 10 kişilik bir gönüllü gurubu kurduk. Ekibin gerekli teçhizat ve ekipmanları için alım yapıldı. Gönüllü ekibimiz Bulgaristan'daki bir eğitim faaliyetine katılacak."

Sozopol Belediye Başkanı Tihomir Yanakiev ise ana noktası insan olan projenin iki kente önemli faydası olduğunu dile getirdi.

Toplantıda, AFAD Edirne İl Müdürü Ali Altındal, Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürü Erdoğan Göbel, Edirne Orman İşletme Müdür Yardımcısı Nebi Yaşar ve Bulgaristan'ın Burgaz İli İtfaiye ve Sivil Savunma Müdürü Nikolay Nikolayef, kurumlarının acil müdahale çalışmalarıyla ilgili sunum yaptı.

Toplantıya, Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolusu Borislav Dimitrov, Edirne Genç İşadamları Derneği Başkanı Hakan İnci'yle birlikte Türk ve Bulgar heyetleri katıldı.