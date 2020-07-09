Bilgili: "Her zaman vatandaşlarımızın yanında olduk" - Son Dakika

Bilgili: "Her zaman vatandaşlarımızın yanında olduk"

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, partilerinin terörle mücadele ve ülkenin geleceği noktasında gerçekleştirdiği hamleler nedeniyle sahadan olumlu dönüşler aldıklarını bunun üye sayılarına da artış olarak yansıdığını söyledi.

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, partilerinin terörle mücadele ve ülkenin geleceği noktasında gerçekleştirdiği hamleler nedeniyle sahadan olumlu dönüşler aldıklarını bunun üye sayılarına da artış olarak yansıdığını söyledi.

BDDK'dan 7 bankaya 204 milyon 651 bin TL idari para cezası
Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü
Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor

Başkan Bilgili, gençlik ve kadın kolları ile birlikte sahada kapı kapı dolaşıp Türkiye'nin dünden bugüne geldiği noktayı ve güçlü bir Türkiye için yerelden genele halkın tek yürek olduğunu anlattıklarını söyledi.

Tüm kadroları ile sahada vatandaş ile iç içe olduklarını belirten Başkan Bilgili, "Muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız kadınlarımız, gençlerimiz ilçe sakinlerimiz ile sık sık bir araya geliyoruz. Onların sorunlarını sahada ve yerinde dinliyoruz. Çözüm odaklı çalışıyoruz. AK Parti Adana milletvekillerimiz ile sahada yer alan partimizden ve cumhurbaşkanımızdan olan beklentileri milletvekillerimiz ile istişare ederek çözüme kavuşturmak için çalışıyoruz. AK Parti kadroları olarak pandemi sürecinde vatandaşımızın her dönem olduğu gibi yanında yer aldık" dedi.

Muhtarlar ile toplantı yaptıklarını aktaran Başkan Bilgili, "Halkın ve sokağın temsilcisi muhtarlarımız ile toplantı gerçekleştirdik ve Kozan ilçemizde muhtarlarımızın yerel yönetimde sorunlarını dinledik. Çözümü noktasında milletvekillerimiz ile istişarede bulunduk. Yerel yönetimlerde mahallelerinin sesi olan muhtarların çözümü için istişare de bulunduk" diye konuştu.

Saha çalışmasında özellikle vatandaşların AK Parti'nin terörle mücadele ve ülkenin geleceği noktasında gerçekleştirdiği hamleler ile sahadan olumlu dönüşler alarak üye sayısında artış yaşandığını kaydeden Başkan Bilgili, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın pandemi sürecinde ülkemizin örnek olması ve bir çok ülkeye sahip çıkması vatandaşlara tek tek ulaşmasının sahada karşılığını görüyoruz. Sürecin başarı ile yönetilmesi halkımızın teveccühünü kazanmış durumda. Öte yandan bazı ülkelerin ekonomik batış haberleri yayınlanırken Türkiye'nin bu süreçteki yatırımları terörle mücadelesi gelecek nesiller için Cumhurbaşkanımızın çabalarını halk görmekte ve bu süreçte partimize üye talebi sahada teşekkür duyduğumuz onlarca insan ile karşılaşıyoruz" diye konuştu. - ADANA

AK Parti, Türkiye, Kozan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 12:39 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bilgili: 'Her zaman vatandaşlarımızın yanında olduk' - Son Dakika

Son Dakika

14:29 Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 11:22 Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 10:25 Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 09:26 Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak 07:47 Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi 03:38 3 yaşındaki kıza sigara içiren şahıs gözaltına alındı 01:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 10 farklı kuruma kritik görevlendirme 00:16 Rıdvan Dilmen: Başakşehir yüzde 85 şampiyon 21:28 Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek 19:24 Seyir halinde telefonla konuşurken emniyet müdürüne yakalanan polise ceza kesildi
BDDK'dan 7 bankaya 204 milyon 651 bin TL idari para cezası
18:53
Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü
17:54
Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor
17:39
Kılıçdaroğlu'dan İBB'ye atanan Can Akın Çağlar'la ilgili tartışmalara tek cümlelik yanıt
17:27
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
17:03
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı
16:40
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
16:14
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
15:03
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
15:03
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
14:59
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 18:59:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bilgili: "Her zaman vatandaşlarımızın yanında olduk" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]