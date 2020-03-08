Bilgili kadınlarla kahvaltıda buluştu - Son Dakika
Son Dakika Politika Bilgili kadınlarla kahvaltıda buluştu - Son Dakika

Bilgili kadınlarla kahvaltıda buluştu

7 saat önce

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Avukat Yusuf Bilgili, 8 Mart Kadınlar Gününde AK Parti Kadın Kolları ile kahvaltıda bir araya geldi.

Bilgili kadınlarla kahvaltıda buluştu, System.String[]

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Avukat Yusuf Bilgili, 8 Mart Kadınlar Gününde AK Parti Kadın Kolları ile kahvaltıda bir araya geldi. Bilgili, tüm emekçi ve cefakar kadınların günün kutladı.


Başkan Bilgili, 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla AK Parti Kozan Kadın Kolları Başkanı Saffet Sarıca ve yönetim kurulu üyeleri ile kahvaltı programında bir araya geldi. Başkan Bilgili, burada yaptığı konuşmada, "Kadınlarımız bir anne, bir eş, bir evlat olarak kadın toplumu dönüştüren ve istikamet verendir. Hükumetimiz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız aracılığıyla kadınlarımıza pozitif ayırımcılık yapmış ve hak ettikleri değeri vermiştir. Hayata geçirilen projelerle, geleceğin kadınları, anneleri olan kız çocuklarımızın eğitimine önem verilmiş; kadın hakları, aile ve çocuk eğitimi gibi pek çok konuda, gerek devletimiz gerek sivil toplum kuruluşları tarafından kadınlarımız toplumun en değerli yapı taşı olmuştur. Çanakkale'de Sakarya'da tarihte her zaman cephede yer alan kadınlarımız 15 Temmuz hain darbe girişimi, doğal afet, ekonomik baskılar dahil olmak üzere kahraman ordumuzun çıktığı her harekatta bile fedakarlıklarını esirgememiştir. Başta şehit annelerimiz ve eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın bu anlamlı gününü kutluyor kadınlarımıza sağlıklı huzurlu bir yaşam temenni ediyorum" dedi. - ADANA

Dünya Kadınlar Günü, AK Parti, Kozan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 01:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yaşlı kadını aracıyla ezip, "tencereler devrildi sandım" diyen şoför serbest bırakıldı
8 Mart'ta erkekler satış yaptı, çanta taşıdı, ev temizledi Ambulansla çarpışan araç, telefon direği halatına asılı kaldı Eski AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Osman Can, Ali Babacan'ın yeni partisinde yer almayacak

Son Dakika Haberleri
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı
13:44 Kırık kolla sahneye çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 20:40:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bilgili kadınlarla kahvaltıda buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]