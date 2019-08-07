Son Dakika Haberleri: Bilgili, Miami’de 2 otel daha aldı
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Bilgili, Miami’de 2 otel daha aldı

57 dakika önce

Serdar Bilgili, ABD'li emlak kralı Michael Shvo ve Alman bankacılık devi Deutsche Finance America ile birlikte Richmond Hotel'i ve South Seas otelini bünyesine kattı.

Bilgili, Miami’de 2 otel daha aldı, System.String[]
Serdar Bilgili, ABD'li emlak kralı Michael Shvo ve Alman bankacılık devi Deutsche Finance America ile birlikte Richmond Hotel'i ve South Seas otelini bünyesine kattı.
Amerika Birleşik Devletleri, Serdar Bilgili, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 08:29 
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