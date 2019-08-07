Bilgili, Miami’de 2 otel daha aldı
57 dakika önce
Serdar Bilgili, ABD'li emlak kralı Michael Shvo ve Alman bankacılık devi Deutsche Finance America ile birlikte Richmond Hotel'i ve South Seas otelini bünyesine kattı.
Serdar Bilgili
, ABD'li emlak kralı Michael Shvo ve Alman bankacılık devi Deutsche Finance America ile birlikte Richmond Hotel'i ve South Seas
otelini bünyesine kattı.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 08:29
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