"Bilgili nesiller yetiştirmeliyiz"

Birtakım temas ve incelemelerde bulunmak üzere Sivas'a gelen Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Yusuf Büyük, Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ile birlikte Selçuk Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi'ni ziyaret etti.



İlk olarak Selçuk Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Genel Müdür Büyük, bir süre Okul Müdürü Ahmet Yılmaz ile görüşerek okulun durumu hakkında bilgi aldı. Daha sonra öğretmenler odasında okulda görev yapan öğretmenlerle bir araya gelen Genel Müdür Büyük, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'un selamını iletti.



"Bizler için çok değerlisiniz"



2019-2020 eğitim-öğretim yılının hayırlı uğurlu olmasını temenni eden Genel Müdür Büyük, "Sizler bizim için çok önemli ve değerlisiniz. Biz her ne yaparsak yapalım, sizlerin istek ve gayreti olmadan eğitimde istediğimiz başarıyı yakalayabilmemiz mümkün değil. Sayın Bakanımız içimizden birisi. Bu bizim için çok önemli ve güzel bir fırsat. Hep birlikte el ele vererek bilgili, ahlaki değerlerle donatılmış nesiller yetiştirmeliyiz" dedi.



"Güzel ve uyumlu bir çalışma yürütüyorlar"



Sivas'ta, eğitime ve öğretmene değer veren bir valinin görev yaptığına dikkat çeken Genel Müdür Büyük, "Sayın Valimizin öncülüğünde burada gerçekleştirilen çok önemli ve güzel çalışmalar var. İl Müdürümüz ile birlikte çok güzel ve uyumlu bir çalışma yürütüyorlar. Eğitim yatırımlarında Sivas çok iyi bir noktada. Şimdi bize düşen bu imkan ve fırsatları en iyi şekilde değerlendirerek eğitimde hak ettiğimiz, arzu ettiğimiz yere gelmektir" diye konuştu.



"Ülkemizin geleceği bizlere emanet"



Genel Müdür Büyük'ü konuşması esnasında arayan Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hamza Aydoğdu da telefon üzerinden öğretmenleri selamladı. Öğretmenlere başarılı bir eğitim-öğretim yılı dileyen Genel Müdür Aydoğdu, "Bizler çok önemli ve anlamlı bir mesleği yürütüyoruz. Çocuklarımız, yani ülkemizin geleceği bizlere emanet. O nedenle sorumluluğumuz, vebalimiz çok büyük. Tüm öğretmenlerimizin bu bilinçte olduğunu, büyük fedakarlıklarla görevini en iyi şekilde ifa etmenin gayreti içerisinde olduğunu biliyorum. Bir aile olarak hep birlikte geleceğimize yön verecek, çocuklarımızın başarısını artırabilmek için var gücümüzle çalışacağız. Yeni eğitim-öğretim yılının tüm öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.



MEB Ortaöğretim Genel Müdürü Yusuf Büyük, Aydoğdu'nun konuşmasının ardından öğretmenlerin görüş, öneri ve taleplerini dinledi. Genel Müdür Büyük ve İl Müdürü Savaşçı, daha sonra Fen Lisesi'ni ziyaret etti. Okul Müdürü Murat Ögal ile bir süre görüşen ve okulun durumu hakkında bilgi alan Genel Müdür Büyük, daha sonra öğretmenlerle buluştu. - SİVAS