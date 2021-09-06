Bilgili: "Yüz yüze eğitimin başlamasına yönelik bir toplumsal mutabakat oldu" - Son Dakika

Bilgili: "Yüz yüze eğitimin başlamasına yönelik bir toplumsal mutabakat oldu"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, Adana'da öğrenci ve öğretmenlerle biraraya geldi

ADANA - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, "Yüz yüze eğitimin başlamasına yönelik bir toplumsal mutabakat oldu. O bizi çok sevindirdi. Gündelik hayatımızdan eğitim çıkalı 1 buçuk yıl oldu. Tekrar gündelik eğitimin hayatımıza dahil olması için bütün eğitimin paydaşları olarak seferberlik ilan etmemiz gerekiyor" dedi.

Adana'da korona virüs tedbirleri alınarak hazırlıkların tamamlandığı okullarda yüz yüze eğitime başlandı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili ve Adana Valisi Süleyman Elban'da merkez Çukurova ilçesinde bulunan Kenan Çetinel İlkokulu'na gitti. Bilgili ve Elban burada sınıfları gezerek çocuklarla ve öğretmenlerle sohbet etti.

Çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, "Bugün 1 buçuk yıl sonra ülkemizde yüz yüze eğitim başlamış oldu. Yüz yüze eğitimin başlamasına yönelik bir toplumsal mutabakat oldu. O bizi çok sevindirdi. Bu ülkede yaşayan herkes yüz yüze eğitimin başlamasına yönelik bir görüş bildirdi ve toplumsal mutabakat sonucu okullarımız bugün yüz yüze eğitime başlamış oldu. Bu bizim açımızdan son derece sevindirici" diye konuştu.

"Gündelik hayatımızdan çıkalı 1 buçuk yıl oldu"

Bütün eğitim paydaşlarının yüz yüze eğitim konusunda seferberlik ilan etmesi gerektiğini aktaran Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, "Bu bize büyük bir sorumluluk yüklüyor. O da bu işin devamlılığı yönünde. Yüz yüze eğitimin devam ettirilmesi için eğitimin bütün paydaşlarıyla bir seferberlik ilan etmemiz gerekiyor. Gündelik hayatımızdan eğitim çıkalı 1 buçuk yıl oldu. Tekrar gündelik eğitimin hayatımıza dahil olması için bütün eğitimin paydaşları olarak seferberlik ilan etmemiz gerekiyor. Yüz yüze eğitimin sürdürülebilirliğini ancak bu şekilde başarabiliriz. Herkesin taşın altına elini koymasıyla başarabiliriz. Herkes üzerine düşeni yapacak. Son derece büyük tedbirler alındı, hiçbir eksiğimiz yok. Yüz yüze eğitimin devam etmemesi için hiçbir gerekçemiz yok" ifadelerini kullandı.

"Konuları en yakından izliyoruz"

Milli Eğitim Bakanlığı'nda ve kentlerde takip sistemi kurulduğunu aktaran Bilgili, "Takip sistemimiz de kuruldu. Hem bakanlık merkezde yüz yüze eğitimin devamı konusunda büyük bir takip sistemi kuruldu. Hem de şehirlerimizde takip sistemi kuruldu. Konuları en yakından izliyoruz. Anında gerekli tedbirleri alıyoruz. Bütün derdimiz yüz yüze eğitimin devam etmesine yönelik" dedi.

"Neredeyse bütün öğretmenler aşılandı"

Adana Valisi Süleyman Elban ise kentteki neredeyse bütün öğretmenlerin aşılandığını belirterek, "Tüm okullarımız eğitim ve öğretime hazır. Öğretmen sayılarımızda herhangi bir sıkıntımız yok. Son atamalarla birlikte öğretmen açığımız bulunmamaktadır. İlimizde de aşısını yaptırmamış öğretmenimiz 1 hafta 10 gün içerisinde kalmayacak. Bu da bizi çok hoşnut etti. Kendilerine teşekkür ediyorum. 1 hafta 10 gün sonra eğitim camiası açısından aşılanmamış personel konusu bizim gündemimizden düşecektir. Bundan sonraki süreçte de biz bütün durumları sıkı sıkıya takip edeceğiz. Özlenen yüz yüze eğitimi başarıyla sonuçlandırırız diye temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.