Bilgin'in acısını paylaşmak için Sivas'a geldiler - Son Dakika

TMBB Başkanı Mustafa Şentop ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in annesinin cenaze namazına katılmak üzere Sivas'a geldi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in annesi Sultan Bilgin (71) geçtiğimiz gün Sivas'ın Kangal ilçesi Alacahan köyünde geçirdiği kalp krizi sonrası vefat etti. Türkiye Büyük Milleti Meclisi (TMMM) Başkanı Mustafa Şentop ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, cenaze namazına katılmak üzere özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na geldi. Gül ve Şentop'u havalimanında Sivas Valisi Salih Ayhan ve AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci karşıladı. Ardından karayolu ile Alacahan köyüne hareket edildi. - SİVAS