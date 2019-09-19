Bilginer, Şahsiyet ile Emmy Ödülü'ne aday gösterildi
1 saat önce
Bilginer'in aday gösterildiği kategoride diğer adaylar şöyle: Christopher Eccleston (Come Home)Raphael Logam (Impure)Jannis Niewöhner (Beat)Kazananlar kasım ayında yapılacak törende açıklanacak.
Bilginer'in aday gösterildiği kategoride diğer adaylar şöyle:
Christopher Eccleston (Come Home)
Raphael Logam (Impure)
Jannis Niewöhner (Beat)
Kazananlar kasım ayında yapılacak törende açıklanacak.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:55
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