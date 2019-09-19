Son Dakika Haberleri: Bilginer, Şahsiyet ile Emmy Ödülü'ne aday gösterildi
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Bilginer, Şahsiyet ile Emmy Ödülü'ne aday gösterildi

1 saat önce

Bilginer'in aday gösterildiği kategoride diğer adaylar şöyle: Christopher Eccleston (Come Home)Raphael Logam (Impure)Jannis Niewöhner (Beat)Kazananlar kasım ayında yapılacak törende açıklanacak.

Bilginer, Şahsiyet ile Emmy Ödülü'ne aday gösterildi, System.String[]

Bilginer'in aday gösterildiği kategoride diğer adaylar şöyle:


Christopher Eccleston (Come Home)


Raphael Logam (Impure)


Jannis Niewöhner (Beat)


Kazananlar kasım ayında yapılacak törende açıklanacak.

Christopher Eccleston, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:55 
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