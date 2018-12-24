Son Dakika Haberleri: Bilginler'de 30 Yıllık Bekleyiş Sona Erdi

Bilginler'de 30 Yıllık Bekleyiş Sona Erdi

2 saat önce

Antalya'nın Serik İlçesi Bilginler Mahallesinin 30 yıllık asfalt hasreti sona erdi.

Bilginler'de 30 Yıllık Bekleyiş Sona Erdi, System.String[]
Antalya'nın Serik İlçesi Bilginler Mahallesinin 30 yıllık asfalt hasreti sona erdi.

Serik'te 30 yıldır asfalt girmeyen Bilginler Mahallesinde 4 kilometre uzunluğundaki yol Serik Belediyesi tarafından Sathi kaplama asfalt ile kaplandı. Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Hizmetlerin sadece ilçe merkezine değil, tüm mahallere yayıldığını belirten Başkan Çalık, "Göreve geldiğimiz andan itibaren 4,5 yılda tüm mahallelerimizde asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Bir yıl içerisinde toplam 170 kilometre sıcak asfalt döktük. Asfaltsız yol kalmayacak sloganıyla çıktığımız hizmet kervanına Bilginler Mahallesinin yollarını, asfaltlayarak devam ediyoruz. Çalışmalarımız, ihtiyaç duyulan mahallelerimiz başta olmak üzere asfaltsız yol kalmayıncaya kadar devam edecek" dedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:43 Kaynak: İHA

Ramazan Çalık, Antalya, serik, Güncel
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