Bilgisayar açılıyor, ekran gelmiyor! İşte çözüm yolları

Bilgisayarlarımız birçok sebepten dolayı arızalanabilir. Fakat istediğimiz gibi çalışmadıkları zaman bu bozuldukları anlamına gelmez. Bazen güncelleme yaparak bazen kabloları değiştirerek bazen de kapat-aç yöntemi ile sorunları çözebiliriz. Birçok kullanıcı ise bilgisayar açılıyor ama ekran gelmiyor şeklinde sorunlar yaşayabiliyor. Peki çözümü ne?

Bilgisayar açılıyor ama ekran gelmiyor neden?

Yeni bir bilgisayar topladığımızda veya uzun süredir sorunsuz bir şekilde kullandığımız cihazımızda hatalarla karşılaşabiliriz. Bu tip durumlarda birinci adımda her zaman için yapılması gereken şey sorunun kaynağını tespit etmektir. Daha sonra gerekli müdahaleleri yapabiliriz.

Bilgisayar açılıyor ama ekran gelmiyor hatasında ise 2 farklı ana neden olabilir. Bunlardan ilki, bilgisayarınızdan görüntü çıkmıyordur. Bu durumda sorun monitörde değil kasadadır. İkincisinde ise bilgisayar düzgün bir şekilde çalışıyor olduğu halde görüntü alamayabiliriz. Bu durumda ise sorun ya kabloda ya da monitörün kendindedir. İşte olası sorunlar ve çözümleri…

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Monitör arızası!

Monitörünüzün elektrik bağlantısının sağlandığından emin olun.

Monitör bilgisayara bağlı olmasa bile üzerindeki açma-kapama tuşuna basarak açın.

Ekrana hiçbir şekilde görüntü veya markanın logosu gelmiyor ise monitörünüz arızalanmış olabilir. Bu durumda 2. bir monitör ile bilgisayarınızı açmayı deneyin.

Eğer monitörünüz yalnızca prize bağlandığında sorunsuz bir şekilde görüntü sağlıyorsa sıradaki adıma geçin.

Kablolar ve bağlantılar!

Priz ile olan bağlantıları sağladığınıza emin olun.

Kasa ile monitör arasındaki kablonun sağlamlığından ve bağlı olduğundan emin olun.

Monitör çalışıyor ise 2. bir kablo ile deneyin.

Bağlantı yuvasında problem olma ihtimaline karşı diğer portları ve HDMI ile Display Port gibi diğer kablo türlerini deneyin.

Kablolarda, bağlantılarda, giriş-çıkış yuvalarında ve monitörde sorun olmadığına eminseniz diğer başlığa geçin.

Ekran kartı arızası!

Monitörünüzde ve kablolarda herhangi bir sorun olmadığını teyit ederek doğruladıysanız sıra ekran kartı kontrolünde.

Ekran kartının kasa arkasında bulunan çıkışlarını kontrol edin ve farklı portları kullanarak monitörü bağlamaya çalışın.

Sorun devam ediyor ise kasanın içini açarak ekran kartının ana kart yuvasına tam olarak oturduğundan emin olun. Gerekirse çıkartıp takabilirsiniz.

Ekran kartına PSU'dan (güç kaynağından) gelen kabloların sorunsuz bağlı olduğundan emin olun.

Genel bileşen arızası!

Eğer bilgisayar açılmıyor ise PSU, ve anakart başta olmak üzere tüm bileşenlerde arıza meydana gelmiş olabilir.

Bilgisayar açılıyor ise ekran kartınız veya harici ekran kartı kullanmıyorsanız işlemciniz bozulmuş olabilir.

Benzer bir şekilde RAM, anakart ve kasa bağlantı noktaları bozulmuş olabilir.

Eğer yukarıdaki tüm başlıkları denediyseniz ve monitör ile kablolarda bir sorun olmadığı halde görüntü gelmiyorsa cihazınızda bulunan bileşenlerin çalıştığından emin olmak için başka sistemlere bağlamalısınız.

2. bir sisteminiz yoksa servise başvurmalısınız.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!