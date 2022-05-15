Bilgisayar alacaklar dikkat: Fiyatlar yükselir mi dedirten açıklama geldi - Son Dakika
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Bilgisayar alacaklar dikkat: Fiyatlar yükselir mi dedirten açıklama geldi

15.05.2022 14:26
Bilgisayar alacaklar dikkat: Fiyatlar yükselir mi dedirten açıklama geldi

Asus bilgisayar stokları için dev yatırımlar yaptığını duyurdu. Peki PC satışlarındaki düşüşün sebebi ne ve fiyatlar ne olacak?

Geçtiğimiz iki yıl boyunca Covid-19 pandemisine bağlı olarak teknolojiye daha bağlı hale gelen insanlar, bilgisayarlara yönelmiş ve satışlarda uzun bir sürenin ardından artış yaşanmıştı. 2022 yılında yeniden yavaşlayan PC satışları ve bilgisayar stokları hakkında Asus'tan ilgi çekici demeçler geldi.

Her ne kadar lojistikte yaşanan sorunlar, dünya çapında bilgisayar fiyatlarının artmasına yol açsa da, teknoloji dünyasını olumlu etkileyen bir satış ivmesi yakalandı. Tayvanlı bilgisayar üreticisi Asus ise 2022 yılında PC pazarındaki arzın talepten daha fazla olacağını iddia etti.

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Asus: Bilgisayar stokları artacak ve arz, talebi geçecek

Asus'un Asya-Pasifik Baş Pazarlama Sorumlusu olan Rex Lee'den PC satışlarıyla ilgili önemli açıklamalar geldi. Görünüşe göre Asus, pandemide kazanılan ivmenin istikrarlı kalmasını sağlamak için dev yatırımlar yaptı. Tüm bu yatırımlar bilgisayar fiyatları tarafında nasıl bir etki yaratır?

Bilgisayar alacaklar dikkat: Fiyatlar yükselir mi dedirten açıklama geldi

Asus yöneticisi aslında Avrupa, Çin ve Kuzey Amerika'daki bilgisayar pazarının halihazırda düşüş eğiliminde olduğunu ifade etti. Lee'ye göre satışlardaki düşüş trendi, önümüzdeki aylarda da devam edecek. Ancak Asus, 2022 yılından itibaren stok sorunları yaşamayacaklarını ifade etti.

Bilgisayar stoklarında sorun oluşmaması ise hem sıfır hem de ikinci el PC pazarını olumlu etkileyecek. Pazardaki "arzın talepten daha fazla olacağını" ifade eden Asya-Pasifik Baş Pazarlama Sorumlusu Rex Lee, stokların artmasıyla birlikte fiyatların düşebileceği mesajını verdi.

Tayvanlı üretici ayrıca artık orta sınıf premium dizüstü bilgisayar üretimine daha fazla önem veriyor. Asus, PC stratejisini ZenBook ve VivoBook serisi gibi modellere kaydırmaya başladı. (Hemen yukarıdaki videomuzdan ise Asus'un son ExperBook modelini inceleyebilirsiniz.)

Peki siz Asus yöneticisinin bilgisayar stokları açıklaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında ya da SDN Forum'da belirtebilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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