Bilgisayar almak için kumbarasında biriktirmeye başladığı parasını Milli Dayanışma Kampanyası'na... - Son Dakika

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 7 yaşındaki Reyhan Öztoprak, bilgisayar almak için kumbarasında biriktirmeye başladığı parasını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Gölbaşı Tek Lojmanları'nda yaşayan TEK İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Reyhan Öztoprak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla dışarı çıkamadığı için ebeveynleri aracılığıyla Gölbaşı Kaymakamlığına bağışta bulunmak istediğini iletti.

Kaymakamlık bünyesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu, evine gittiği küçük kızın kumbarasından çıkararak tek tek saydığı 245 lirayı teslim aldı.

Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan'ın teşekkür ve selamını aileye ileten Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, küçük kızın bağışını banka şubesine yatırarak dekontunu da kendilerine verdi.

Reyhan Öztoprak, AA muhabirine, kampanyaya destek verdiği için mutlu olduğunu söyledi.

Kumbarasında bilgisayar almak için para biriktirmeye başladığını anlatan Reyhan, "Ancak paramı zor durumdaki ihtiyaç sahiplerine bağışlamak istedik. Kimse dışarı çıkmasın ve bu salgın bitsin. Bir an önce okuluma dönmek istiyorum. Arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi çok özledim. Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. Onu kocaman öpüyorum. Biz Bize Yeteriz Türkiyem." diye konuştu.

Kızının davranışından dolayı gururlandıklarını ifade eden baba Ümit Öztoprak da salgının ek kısa sürede bitmesi temennisinde bulundu.