Son Dakika Haberleri: Bilgisayar Çantasında 2 Kilo 250 Gram Eroin Ele Geçirildi

Bilgisayar Çantasında 2 Kilo 250 Gram Eroin Ele Geçirildi

3 saat önce

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bir şahsın bilgisayar çantasında 2 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Bilgisayar Çantasında 2 Kilo 250 Gram Eroin Ele Geçirildi, System.String[]
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bir şahsın bilgisayar çantasında 2 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Gevaş ilçesindeki Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Van- Bitlis karayolu üzerinde durdurulan özel bir firmaya ait yolcu otobüsünde seyahat eden bir şahsın üst ve eşyalarında arama yapıldı. Aramada, dizüstü bilgisayar çantası içerisinde 10 paket halinde 2 kilo 250 gram metanfetamin ele geçirildi.

Devam eden yol kontrol uygulaması faaliyetinde ise, başka bir yolcu otobüsünde seyahat eden bir şüphelinin üzerinde ise 250 gram metanfetamin ele geçirildi.

Toplam 2 kilo 500 gram metanfetamine el konulurken, 2 şüpheli şahıs ise gözaltına alındı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:07 Kaynak: İHA

Jandarma, Van, 3. Sayfa
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