Bilgisayar Çantasında Uyuşturucu Ele Geçirildi

VAN'ın Gevaş ilçesinde jandarma tarfından yapılan yol kontrollerinde durdurulan 2 ayrı yolcu otobüsündeki 2 yolcudan toplam 2 kilo 500 gram metanfetamin ele geçirildi.

VAN'ın Gevaş ilçesinde jandarma tarfından yapılan yol kontrollerinde durdurulan 2 ayrı yolcu otobüsündeki 2 yolcudan toplam 2 kilo 500 gram metanfetamin ele geçirildi.



Gevaş İlçesi Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van-Bitlis Karayolu üzerinde yaptıkları kontrollerde 2 yolcu otobüsünü durdurdu. Bir yolcunun hareketlerinden şüphelenen jandarma, şüphelinin dizüstü bilgisayar çantası içerisinde 10 paket halinde 2 kilo 250 gram metanfetamin ele geçirdi. Jandarma ekipleri, başka bir yolcu otobüsünde de bir yolcunun montunda 250 gram metanfetamin buldu. 2 şüpheli gözaltına alındı.



- Van

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