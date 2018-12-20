Son Dakika Haberleri: Bilgisayar Çantasında Uyuşturucu Ele Geçirildi

Bilgisayar Çantasında Uyuşturucu Ele Geçirildi

2 saat önce

VAN'ın Gevaş ilçesinde jandarma tarfından yapılan yol kontrollerinde durdurulan 2 ayrı yolcu otobüsündeki 2 yolcudan toplam 2 kilo 500 gram metanfetamin ele geçirildi.

Bilgisayar Çantasında Uyuşturucu Ele Geçirildi, System.String[]
VAN'ın Gevaş ilçesinde jandarma tarfından yapılan yol kontrollerinde durdurulan 2 ayrı yolcu otobüsündeki 2 yolcudan toplam 2 kilo 500 gram metanfetamin ele geçirildi. 

Gevaş İlçesi Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van-Bitlis Karayolu üzerinde yaptıkları kontrollerde 2 yolcu otobüsünü durdurdu. Bir yolcunun hareketlerinden şüphelenen jandarma, şüphelinin dizüstü bilgisayar çantası içerisinde 10 paket halinde 2 kilo 250 gram metanfetamin ele geçirdi. Jandarma ekipleri, başka bir yolcu otobüsünde de bir yolcunun montunda 250 gram metanfetamin buldu. 2 şüpheli gözaltına alındı.

- Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:20 Kaynak: DHA

Gevaş, Van, Jandarma, Güncel
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