Bilgisayar deneyimini değiştiren Dell Optimizer neler yapıyor? - Son Dakika

Bilgisayar performansını optimize etmek ve sistem kararlılığını artırmak için geliştirilen çeşitli araçlar mevcut. Peki yapay zeka ve makine öğrenimi yardımıyla bilgisayar deneyimini değiştiren ve kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye çıkarmak için piyasaya sürülen Dell Optimizer nedir?

Dell Optimizer nedir?

ShiftDelete.Net olarak farklı içeriklerle karşınıza çıkmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda Tech Data ile Dell Optimizer yazılımını konuştuk ve konuyla ilgili detaylı bilgi aldık. Dilerseniz sözü fazla uzatmayalım ve sizleri videomuzla baş başa bırakalım.

Dell Optimizer nedir?

Dell Optimizer, yapay zeka (AI) ve makine öğrenimini (ML) kullanarak sistem performansını akıllıca ve dinamik olarak optimize eden bir yazılım diyebiliriz. Bilgisayarların özellikleri birbirlerine yaklaşmış olsa da yetenekleri arasında ciddi farklılıklar olabiliyor. Dell Optimizer yazılımı sayesinde, yapay zeka ile beraber bilgisayar kullanım deneyimi tamamen değişiyor.

Dell Optimizer'ın bizi etkileyen 4 özelliği

İş yaptığınız bilgisayarın başından kahve almak için kalktınız. Dell Optimizer, sizin bilgisayar başında olmadığınızı, yakınlık sensörüyle algılayıp, bilgisayarınızı güvenlik için kapatıyor. Siz geri geldiğinizde ise bilgisayar sizi algıladığında tekrar açılıyor.

Aktif gürültü engelleme

Dell Optimizer, yapılan toplantılarda karşı tarafa en iyi sesi aktarmak için hem aktif gürültü engelleme imkanı sunuyor hem de bulunduğunuz ortama göre en iyi ses ayarlarını otomatik yapabiliyor.

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Sık kullanılan uygulamaların optimizasyonu

Herkesin bir bilgisayar kullanım alışkanlıkları, rutini vardır. Dell Optimizer, sizin rutininizi biliyor ve uygulamaların önceliğini buna göre ayarlıyor. Sistem, sizin kullanacağınız uygulamayı biliyor ve onu hızlı açacak şekilde hazır bekliyor.

İnterneti tek bir uygulamaya aktarma

İnternet hızınız anlık olarak yüksek değil ve çok önemli bir Zoom toplantınız var. Dell Optimizer, kullandığınız programa odaklanarak, internet paketlerini, kullandığınız uygulamaya önceliklendirecek şekilde yoluna devam ediyor. Ayrıca WiFi performansı en iyi ağa da otomatik bağlanabiliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sistem performansını optimize etmek için hangi yazılımları kullanıyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.