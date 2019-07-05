Son Dakika Haberleri: Bilgisayar faresinden hassas terazi çıktı
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Bilgisayar faresinden hassas terazi çıktı

1 saat önce

Bursa'da 5 şüphelinin yakalandığı uyuşturucu operasyonunda, bilgisayar faresinin içine gizlenmiş hassas terazi ele geçirildi.

Bilgisayar faresinden hassas terazi çıktı, System.String[]
Bursa'da 5 şüphelinin yakalandığı uyuşturucu operasyonunda, bilgisayar faresinin içine gizlenmiş hassas terazi ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 5 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda S.K, K.A, G.Y, E.A. ve H.A. gözaltına alındı.
Zanlıların evleri ve araçlarında özel eğitimli narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda 300 gram sentetik uyuşturucu ve 13 tablet uyuşturucu hap bulundu.
Arama sırasında bilgisayar faresinden şüphelenen polisler, kapağını açtıklarında içindeki özel bölmeye uyuşturucu tartımında kullanılan hassas terazinin gizlendiğini belirledi.
Emniyetteki ifadeleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılardan S.K, E.A. ve K.A. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Diğer iki şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 03:42 Kaynak: AA
Narkotik, Bursa, Güncel
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