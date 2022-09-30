10 bin TL altı fiyat/performans laptopları!

Dolar kurunun yükselmesiyle birlikte, pek çok ithal üründe olduğu gibi laptoplarında fiyatlarında büyük bir artış yaşandı. Hatta pek çok markanın popüler modelleri 10 bin TL barajının üstüne çıktı. Fakat hala bu sınırı geçmeden alabileceğiniz kaliteli cihaz bulunuyor. İşte öğrenciler ve beyaz yaka çalışanlar için 10 bin TL altı en iyi laptoplar…

10 bin TL altı en iyi laptoplar!

Listemizi hazırlarken kullandığımız laptoplar yalnızca öğrenciler için değil, aynı zamanda beyaz yakalı ofis çalışanları içinde oldukça güzel alternatifler olacaktır. Zira bu cihazların sağlamış olduğu performans sayesinde, üst düzey grafik ve işlem gücü gerektiren şeyler yapmayı düşünmüyorsanız tüm işleriniz için kullanabilirsiniz.

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Huawei MateBook D15

Ekran: 15,6 inç FHD IPS LCD

İşlemci: Intel Core i3 10110U

Ekran kartı: Intel UHD Graphics (Dahili)

RAM: 8 GB

Hafıza: 256 GB M2 SSD

İşletim sistemi: Windows 10 (Windows 11'e ücretsiz yükseltme)

Ağırlık: 1.62 kg

Ürünü almak için burayı tıklayabilirsiniz.

Lenovo V14 (G2) AMD/ Intel

Ekran: 14 inç FHD TN

İşlemci: AMD Ryzen 5 5500U/ Intel Core i5 1135G7

Ekran kartı: Dahili

RAM: 8 GB

Hafıza: 256 GB/512 GB SSD

İşletim sistemi: Windows 10 (Windows 11'e ücretsiz yükseltme)

Ağırlık: 1.6 kg

Ürünü almak için burayı tıklayabilirsiniz.

Dell Inspiron 3511

Ekran: 15.6 inç FHD WVA

İşlemci: Intel Core i3 1115G4

Ekran kartı: Intel UHD Graphics (Dahili)

RAM: 8 GB

Hafıza: 256 GB SSD

İşletim sistemi: Ubuntu

Ağırlık: 1.73

Ürünü almak için burayı tıklayabilirsiniz.

HP 15S-EQ3014NT

Ekran: 15,6 inç FHD

İşlemci: AMD Ryzen 5 5625U

Ekran kartı: AMD Radeon R5 (Dahili)

RAM: 8 GB

Hafıza: 256 GB SSD

İşletim sistemi: Freedos

Ağırlık: 1.74 kg

Ürünü almak için burayı tıklayabilirsiniz.

Honor Magicbook X14

Ekran: 14 inç

İşlemci: Intel Core i3-10110U

Ekran kartı: Intel UHD Graphics (Dahili)

RAM: 8 GB

Hafıza: 256 GB SSD

İşletim sistemi: Windows 10 (Windows 11'e ücretsiz yükseltme)

Ağırlık: 1.38 kg

Ürünü almak için burayı tıklayabilirsiniz.

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