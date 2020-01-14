Bilgisayar hırsızları yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bilgisayar hırsızları yakalandı - Son Dakika

Bilgisayar hırsızları yakalandı

6 saat önce

Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bir okuldan bilgisayar çalan yaşı küçük iki çocuğu yakaladı.

Bilgisayar hırsızları yakalandı, System.String[]

Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bir okuldan bilgisayar çalan yaşı küçük iki çocuğu yakaladı.


Batman'da farklı okulda meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri yapmış olduğu çok yönlü çalışmalar neticesinde, zanlıların yaşı küçük D.T. ve M.D. olduğunu tespit etti. Yakalanan şahıslar İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - BATMAN

Emniyet Müdürlüğü, Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 06:03 Kaynak: İHA
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