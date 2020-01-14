Bilgisayar hırsızları yakalandı - Son Dakika

Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bir okuldan bilgisayar çalan yaşı küçük iki çocuğu yakaladı.



Batman'da farklı okulda meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri yapmış olduğu çok yönlü çalışmalar neticesinde, zanlıların yaşı küçük D.T. ve M.D. olduğunu tespit etti. Yakalanan şahıslar İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - BATMAN