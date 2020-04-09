Bilgisayar için biriktirdikleri parayı Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladılar - Son Dakika

Manisa'da iki kardeş almayı hayal ettikleri bilgisayar için biriktirdikleri parayı 'Biz bize yeteriz Türkiyem' diyerek Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı. İki kardeşin bağışını Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara çocukların evine giderek teslim aldı.



Manisalı iki kardeş örnek bir davranış göstererek bilgisayar almak için biriktirdikleri paralarını Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına destekler devam ediyor. Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Nurlupınar Mahallesinde oturan ve Dr. Ömer Faruk Meriç Ortaokulu 5. sınıfa giden Ezgi Özkaraca (11), abisi Ercan Özkaraca (12) ile birlikte ödevlerini yapacağı bilgisayarı almak için kumbarasında biriktirdiği yaklaşık 350 lirayı kampanyaya bağışladı. İki kardeşin de yaşlarının 20 yaşından küçük olmasından dolayı bağış yapmak istediklerini Şehzadeler Kaymakamlığına bildirdi. Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara da aileyi evinde ziyaret ederek çocukların yaptığı bağışı teslim aldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini söyleyen Ezgi Özkaraca, "Cumhurbaşkanımızın yaptığı çağrıya dayanamadım. Cumhurbaşkanımızla tanışmak istiyorum, onu çok seviyorum. Çok sıkıntılar çektik. Ama kampanyaya duyarsız kalamadık. Abimle birlikte 2 ay boyunca para biriktirdik. Bilgisayar alacaktık. Babamlar, teyzemler, amcamlar harçlık veriyordu. Topladığımız parayı kampanyaya bağışlamaya karar verdik. Yaşımız küçük olduğu için dışarı çıkamadığımızdan Şehzadeler Kaymakamlığımıza haber verdik" diye konuştu.



İki kardeşin örnek davranışı nedeniyle çok mutlu olduğunu belirten Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, "Allah sizi hayırlı etsin. Yaptığınız davranıştan etkilendik. Siz evden çıkamadığınız için biz geldik. İnsanlarımız sağ olsun çeşitli şekillerde yardımcı oluyorlar. Duyarlılığını gösteriyorlar. Bazen kurallara uyma konusunda problem gösterenler oluyor. Ama olumlu örnekleri de göstermemiz lazım. Bu aldığım paraları bir tutanağa geçirerek ilgili adrese göndereceğiz. İkinizi de çok teşekkür ediyorum" dedi.



Çaykara, Ezgi'nin Cumhurbaşkanı ile tanışma isteğini Manisa'ya geldiklerinde kendilerine ileteceklerini söyledi. - MANİSA