Bilgisayar için biriktirdikleri parayı Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilgisayar için biriktirdikleri parayı Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladılar - Son Dakika

Bilgisayar için biriktirdikleri parayı Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladılar

6 saat önce

Manisa'da iki kardeş almayı hayal ettikleri bilgisayar için biriktirdikleri parayı 'Biz bize yeteriz Türkiyem' diyerek Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı.

Bilgisayar için biriktirdikleri parayı Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladılar, System.String[]

Manisa'da iki kardeş almayı hayal ettikleri bilgisayar için biriktirdikleri parayı 'Biz bize yeteriz Türkiyem' diyerek Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı. İki kardeşin bağışını Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara çocukların evine giderek teslim aldı.


Manisalı iki kardeş örnek bir davranış göstererek bilgisayar almak için biriktirdikleri paralarını Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına destekler devam ediyor. Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Nurlupınar Mahallesinde oturan ve Dr. Ömer Faruk Meriç Ortaokulu 5. sınıfa giden Ezgi Özkaraca (11), abisi Ercan Özkaraca (12) ile birlikte ödevlerini yapacağı bilgisayarı almak için kumbarasında biriktirdiği yaklaşık 350 lirayı kampanyaya bağışladı. İki kardeşin de yaşlarının 20 yaşından küçük olmasından dolayı bağış yapmak istediklerini Şehzadeler Kaymakamlığına bildirdi. Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara da aileyi evinde ziyaret ederek çocukların yaptığı bağışı teslim aldı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini söyleyen Ezgi Özkaraca, "Cumhurbaşkanımızın yaptığı çağrıya dayanamadım. Cumhurbaşkanımızla tanışmak istiyorum, onu çok seviyorum. Çok sıkıntılar çektik. Ama kampanyaya duyarsız kalamadık. Abimle birlikte 2 ay boyunca para biriktirdik. Bilgisayar alacaktık. Babamlar, teyzemler, amcamlar harçlık veriyordu. Topladığımız parayı kampanyaya bağışlamaya karar verdik. Yaşımız küçük olduğu için dışarı çıkamadığımızdan Şehzadeler Kaymakamlığımıza haber verdik" diye konuştu.


İki kardeşin örnek davranışı nedeniyle çok mutlu olduğunu belirten Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, "Allah sizi hayırlı etsin. Yaptığınız davranıştan etkilendik. Siz evden çıkamadığınız için biz geldik. İnsanlarımız sağ olsun çeşitli şekillerde yardımcı oluyorlar. Duyarlılığını gösteriyorlar. Bazen kurallara uyma konusunda problem gösterenler oluyor. Ama olumlu örnekleri de göstermemiz lazım. Bu aldığım paraları bir tutanağa geçirerek ilgili adrese göndereceğiz. İkinizi de çok teşekkür ediyorum" dedi.


Çaykara, Ezgi'nin Cumhurbaşkanı ile tanışma isteğini Manisa'ya geldiklerinde kendilerine ileteceklerini söyledi. - MANİSA

Bilgisayar, Şehzadeler, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 03:07 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Uludağ'da kış uykusundan uyanan ayılar yemek bulamayınca şehre indi
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım Union Berlin'de oynayan milli futbolcu Yunus Mallı karantinada Covid-19 için "yerli ve milli" test kitleri ve cihazı geliştiriliyor
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı         
21:24
Koronavirüsün hücrelerde yarattığı tahribat elektron mikroskobu ile görüntülendi Koronavirüsün hücrelerde yarattığı tahribat elektron mikroskobu ile görüntülendi         
21:10
Galatasaray'ın maaş limiti kararı, 18 milyon lira alan Terim'i kapsamıyor! Galatasaray'ın maaş limiti kararı, 18 milyon lira alan Terim'i kapsamıyor!         
20:52
81 ilde maskeler eczaneler vasıtasıyla dağıtılacak 81 ilde maskeler eczaneler vasıtasıyla dağıtılacak         
20:45
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: 138 bin vatandaşımız koronavirüs karantinasında Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: 138 bin vatandaşımız koronavirüs karantinasında         
20:29
Diyarbakır'da 5 köylünün şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili 5 kişi yakalandı Diyarbakır'da 5 köylünün şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili 5 kişi yakalandı         
20:16
Napoli, Alexander Sörloth'u transfer etmek istiyor Napoli, Alexander Sörloth'u transfer etmek istiyor         
19:37
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saate 610 artarak 18 bin 279'a yükseldi İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saate 610 artarak 18 bin 279'a yükseldi         
19:35
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan sigara içenlere uyarı: Hastalığın ağır seyretme olasılığı 2.4 kat yüksek Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan sigara içenlere uyarı: Hastalığın ağır seyretme olasılığı 2.4 kat yüksek         
19:22
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten son 24 saatte 96 kişinin daha ölmesiyle sayı 908'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten son 24 saatte 96 kişinin daha ölmesiyle sayı 908'e yükseldi         
19:22
Oxford Üniversitesi araştırmacıları: Koronavirüs aşısı eylül sonuna kadar hazır olabilir Oxford Üniversitesi araştırmacıları: Koronavirüs aşısı eylül sonuna kadar hazır olabilir         
18:59
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız         
18:42
Fahriye Evcen, yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti Fahriye Evcen, yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti         
18:42
2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası 2022'ye ertelendi 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası 2022'ye ertelendi         
18:34
TBMM'de AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında koronavirüs verileri üzerinden tartışma çıktı TBMM'de AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında koronavirüs verileri üzerinden tartışma çıktı         
18:26
İmamoğlu'nu İmamoğlu'nu "Seni paramparça edeceğim" diye tehdit eden kişi adliyeye sevk edilirken görüntülendi         
18:22
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 90 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 90 bini aştı         
18:18
Koronavirüsün konuşulduğu anda yaşanan Beşiktaş muhabbeti sosyal medyayı salladı Koronavirüsün konuşulduğu anda yaşanan Beşiktaş muhabbeti sosyal medyayı salladı         
18:15
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte: Koronavirüsten dolayı Avrupa Birliği çökebilir İtalya Başbakanı Giuseppe Conte: Koronavirüsten dolayı Avrupa Birliği çökebilir         
18:09
Dünya koronavirüse kilitlenmişken Rus savaş gemileri peş peşe Boğaz'dan geçti Dünya koronavirüse kilitlenmişken Rus savaş gemileri peş peşe Boğaz'dan geçti         
17:51
Son Dakika: İstanbul'da Esenler Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi trafiğe kapatıldı Son Dakika: İstanbul'da Esenler Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi trafiğe kapatıldı         
17:47
CHP, İmamoğlu'nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı: Adı geçen şahıs tanınmıyor CHP, İmamoğlu'nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı: Adı geçen şahıs tanınmıyor         
17:47
Premier Lig başladığında, sadece koronavirüs testi negatif çıkanlar maçlara gidebilecek Premier Lig başladığında, sadece koronavirüs testi negatif çıkanlar maçlara gidebilecek         
17:37
Galatasaraylı Rus güzel Victoria Lopyreva, huzuru yogada buldu Galatasaraylı Rus güzel Victoria Lopyreva, huzuru yogada buldu         
17:32
Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda         
17:10
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 1890 artarak 14 bin 808'e yükseldi Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 1890 artarak 14 bin 808'e yükseldi         
17:10
Pazara girmek isteyen yaşlı kadın: Bırakın beni, kendim görüp alayım Pazara girmek isteyen yaşlı kadın: Bırakın beni, kendim görüp alayım         
17:07
Beşiktaş'ta Rebocho ile yollar ayrıldı Beşiktaş'ta Rebocho ile yollar ayrıldı         
17:01
Sağlık Bakanlığı'ndan iş yerleri ve ofisler için 15 maddelik koronavirüs önlemi Sağlık Bakanlığı'ndan iş yerleri ve ofisler için 15 maddelik koronavirüs önlemi         
16:55
Bakan Albayrak'tan heyecanlandıran sözler: Enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz Bakan Albayrak'tan heyecanlandıran sözler: Enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz         
16:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2020 21:33:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bilgisayar için biriktirdikleri parayı Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]