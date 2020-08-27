Bilgisayar İşletmenliği Eğitimleri tamamlandı

Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde (AOSB), sanayiciler ve çalışanlarına yönelik düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı Bilgisayar İşletmenliği Programı tamamlandı.

Sanayicilerin ihtiyaç duydukları hizmetlere tek çatı altında ulaşabilmeleri için kurulan Kamu Kampüsü'nde verilen kurs programına çalışanlar yoğun ilgi gösterdi. Kurs programında katılımcılar, Windows'un temel kullanımı, Word, Excel ve donanım bilgilerini içerir teknik ve teorik eğitimler aldı.

Bilgisayar İşletmenliği Programıyla temel düzeyde bilgisayar kullanma becerisine erişen kursiyerler özel bir eğitim kurumu tarafından verilen eğitimlerin sonunda yazılı ve uygulamalı laboratuvar sınavına katılarak MEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği sertifikası almaya hak kazandı. - ADANA