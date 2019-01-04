Bilgisayar Korsanları Alman Siyasilerin Kişisel Bilgilerini İfşa Etti
16 dakika önce
Almanya'da meclisteki büyük partilere mensup politikacıların kredi kartı, telefon numarası gibi özel bilgileri bilgisayar korsanları tarafından çalınarak internet ortamında ifşa edildi.
Almanya'da meclisteki büyük partilere mensup politikacıların kredi kartı, telefon numarası gibi özel bilgileri bilgisayar korsanları tarafından çalınarak internet ortamında ifşa edildi.
Son Dakika
» Dünya
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:37
Galatasaray'ın Eski Oyuncusu Frank Ribery'den Nusret'e Öpücük!
Karda Kıyafetlerini Çıkartıp Dans Eden Beş Kafadar, Mankenlik Yapıp Haber Sundular
Karadeniz Bölgesi'nin Lokomotifi Durumunda Olan KETAŞ Firması İflas Etti
Ukrayna'da Üniversite Öğrencisi İki Türk Kızı, Yaşadıkları Evde Ölü Bulundu