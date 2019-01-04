Son Dakika Haberleri: Bilgisayar Korsanları Alman Siyasilerin Kişisel Bilgilerini İfşa Etti

Bilgisayar Korsanları Alman Siyasilerin Kişisel Bilgilerini İfşa Etti

16 dakika önce

Almanya'da meclisteki büyük partilere mensup politikacıların kredi kartı, telefon numarası gibi özel bilgileri bilgisayar korsanları tarafından çalınarak internet ortamında ifşa edildi.

Almanya'da meclisteki büyük partilere mensup politikacıların kredi kartı, telefon numarası gibi özel bilgileri bilgisayar korsanları tarafından çalınarak internet ortamında ifşa edildi.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:37 

Almanya, Dünya
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