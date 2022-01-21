Bilgisayar Korsanları, Yasal QR Kodlarını Ele Geçirerek Kimlik Avı yapıyor - Son Dakika

FBI, siber suçluların dolandırıcı web sitelerini yüklemek ve insanların bilgilerini çalmak için meşru QR kodlarını değiştirdiği söyleyerek, restoran veya mağazalardaki sahte QR kodlarına karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.

Siber suçlular, hem fiziksel hem de dijital QR kodlarını hedef alıyor.

Kurban, meşru olduğunu düşündükleri bir kodu tarar, ancak değiştirilmiş kod sayesinde oturum açma bilgilerini ve finansal bilgilerini girmelerini isteyen kötü amaçlı bir siteye yönlendiriliyor.

Bilgiye erişmenin temassız bir yolu olarak pandemi sırasında popülaritesini oldukça fazla artan QR kodları, bilgisayar korsanlarının hedefi haline gelmiş durumda.

FBI, QR kodlarının "kötü niyetli olmadığını" belirterek teknoloji gerçektek sadece bir barkoddur sözleriyle; Kullanıcıları taranan QR kodundaki URL'yi "amaçlanan site olduğundan ve orijinal göründüğünden emin olmak için" iki kez kontrol etmeye davet ediyor.

URL yazım hatalarını veya yanlış yerleştirilmiş noktalama içeriyorsa, bu bir kimlik avı olabilir.