Bilgisayar Mühendisi Adayları Projelerini Sergilediler

Gerçek bir problemi çözmek üzere mühendislik becerilerini kullanmayı/geliştirmeyi hedefleyerek bilgisayar bölümünde düzenlenen bitirme projeleri demo programı tamamlandı. Öğrenciler burada lisans dönemleri boyunca öğrendikleri konuları uygulamalı olarak hem hocalarına hem de firmalardan gelen dış katılımcılara sunma imkânı buldular. Sağlıktan eğitime, güvenlikten havacılığa kadar birçok farklı konuda hazırlanan projeler oldukça ilgi uyandırdı. Ayrıca bitirme projelerinde yer alan öğrenciler arasında yarışma düzenlendi. Programa davet edilen şirketler tarafından bir jüri oluşturarak bağımsız bir şekilde projelerin değerlendirilmesi yapıldı. Şirket temsilcileri tarafından tek tek incelenen projeler değerlendirildikten sonra kazananlar için ödül merasimi gerçekleştirildi. Yarışmaya katılan ve şirket temsilcilerinin puanlarıyla belirlen 3 öğrenci Accenture şirketi tarafından ödüllendirildi.

Yarışmada birinci GTÜ Bilgisayar Mühendisliği 4. Sınıf Öğrencisi Şevval Mehder'in RaspiJoy ismi verilen projesi oldu. Proje İHA yapmaya ve uçurmaya merakı olan kişilerin öğrenme sürecinde Raspberry Pi Zero gibi kolay bulunan küçük bir bilgisayar sayesinde kendi ihtiyaç duyduğu fonksiyonları kumandada istediği yere istediği şekilde koymasına ve gerçek bir uçuş yapmadan önce bu kendi tasarladıkları kumanda sayesinde uçuş kontrollerine alışıp öğrenme sürecini en az maliyetle tamamlamasına olanak sağlıyor.İkinci olan GTÜ Bilgisayar Mühendisliği 4. Sınıf Öğrencisi Burak Akten'in Projesi; Melanoma deri kanserine erken evrede tanı konulması için derin öğrenme teknikleri kullanarak oluşturulan ve android sisteme sahip mobil cihazlarda rahatça kullanılabilecek bir sistem sağlıyor. Üçüncü olan GTÜ Bilgisayar Mühendisliği 4. Sınıf Öğrencisi Mehmet Önder Projesi ise; Mağazalardaki reklam afişlerinin oluşturduğu hasar ve maliyetlerinden dolayı, yerine ekran ve donanım konularak müşteriye özel bir reklam içeriğinin belirlenip ve bu içeriği 3 boyutlu olarak müşteriye sunulmasını. Müşteriye özel reklam içeriği belirleyebilmek için kişinin yüz fotoğrafından cinsiyet ve yaş tahmini yapılmasını. İçerik belirlendikten sonra ekranda kişinin ekrana göre konumunu belirleyip, konumuna göre içeriğin perspektif 3 boyutlu görüntüsünü ekrana yansıtmaktadır.