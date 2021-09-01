BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ TEKNOLOJİYİ SAFRAN TARLASINA TAŞIDI - Son Dakika

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen, 'mucize bitki' olarak da adlandırılan safran üretimi için memleketine yerleşen bilgisayar mühendisi Cihan Saymaz (33), 3 dönüm arazide safran soğanı ekti. Saymaz, kullandığı yapay zeka kamera ve hava istasyon sistemleriyle toprağın safran bitkisi üzerindeki verimini ve üretimi arttırmayı hedefliyor.

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunu olan, şu an e-ticaret şirketinde bilgisayar mühendisi olarak çalışan Cihan Saymaz, memleketi Safranbolu'ya yerleşip, boya, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanılan safran üretimine başladı. Bu yıl 3 dönüm arazide safran soğanı ekimi yapan Saymaz, kullandığı yapay zekalı kamera ve hava istasyonu sistemleriyle toprağın safran bitkisi üzerindeki verimini ve üretimi arttırmayı hedefliyor.

Teknolojiyi merkeze alarak tarım yapmaya çalıştığını ifade eden Cihan Saymaz, Geleneksel yöntemlerle yapılan tarımın çok verimli olmadığını gördük. Teknolojiyi kullanarak tarım yapmak istedik. Burada hava istasyonumuz var, yapay zeka destekli kamera sistemlerimiz var. Bunları kullanarak teknolojiyi merkeze alarak tarım yapmaya çalışıyoruz. Havadaki nemi, hava sıcaklığını, toprağın nemini ve sıcaklığını 24 saat boyunca izleyebiliyoruz ve geçmişe yönelik bunların takibini de yapabiliyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu veriler biriktikçe analizimizi yapıp ne zaman sulamalıyız, ne zaman toplamalıyız, ne zaman hasat yapabiliriz, bunların hepsini kontrol edebiliyor olacağız. Bu da bildiğimiz kadarıyla Safranbolu yöresinde kullanılan bir sistem değil. Bu hava istasyonu sistemini yurt dışından getirdik. 24 saat boyunca da kontrol ediyoruz toprağı ve safranları. Bu sistemin maliyeti ortalama 10-12 bin TL oldu bizim için ama önümüzdeki dönemde sadece bakım maliyeti olacak diye konuştu.

Hedeflerinin 20 dönümlük alanda üretim yapmak olduğunu ve bu yıl 2-3 kilogram safran elde etmeyi düşündüklerini belirten Saymaz, Bu safran tarlası 5 dönümlük büyüklüğe sahip. 3 dönümüne safran ektik. Gelecek yıllarda buradan çıkacak olan soğanlarla alanı büyütmeyi düşünüyoruz. Hedefimiz aslında burada 20 dönüme kadar çıkabilmek. Çünkü safran soğanı 3 yılda bir 5-6 katı kadar soğan verebilen bir soğan türü. Bu 3 dönüm yerden önümüzdeki yıl 15 dönüme kadar safran soğanı elde edebileceğiz. Bu yıl yaklaşık 2-3 kilogram arasında safran üretimi bekliyoruz. Bugünkü değeri şu an için kilosu 50 bin TL civarında dedi.