Bilgisayar mühendisinin manda tutkusu - Son Dakika
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Bilgisayar mühendisinin manda tutkusu

16.04.2022 12:41

Bilgisayar mühendisinin manda tutkusu... -Tokatlı bilgisayar mühendisi ne kendi işinden ne de dede mesleği mandacılıktan vazgeçmedi Tokatlı bilgisayar mühendisi ne kendi işinden ne de dede mesleği mandacılıktan vazgeçmedi.

Bilgisayar mühendisinin manda tutkusu...

-Tokatlı bilgisayar mühendisi ne kendi işinden ne de dede mesleği mandacılıktan vazgeçmedi

TOKAT - Tokatlı bilgisayar mühendisi ne kendi işinden ne de dede mesleği mandacılıktan vazgeçmedi.

Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Kızılçubuk köyünde yaşayan Selahattin Ateş ile Sadiye Ateş çiftinin, İstanbul'da yaşayan bilisayar mühendisi olan oğulları Saygın Ateş (47), ne çağın mesleği olan bilgisayar mühendisliğinde nede binlerce yıldır revaçta olan hayvancılıktan vazgeçmiyor.

Köyde doğup büyüyen Ateş, İstanbul Üniversitesini kazanarak bilgisayar mühendisi oldu. İstanbul'a yerleşerek dijital dönüşüm ileri analitik teknolojileri konusunda çalışmalar yürüten evli ve 1 çocuk babası Ateş, köyü ile olan bağını hiç kesmedi. Her fırsatta İstanbul'dan köyüne giderek mandaları ilgilenen Ateş, hayvancılığa olan ilgisi nedeni ile Açık Öğretim Fakültesinde Tarım Teknolojisi bölümünden de mezun oldu. Yaklaşık 3 yıl önce babası yaşlılığı bahane gösterip mandaları satmak istedi. Ateş, ailesinin sürdürdüğü ata mesleğinin son bulmaması için kolları sıvadı. Köyündeki ahırı büyüterek modernize eden Ateş, baba ve annesine yardım edecek personeller istihdam etti. Kız kardeşi Hanife Şahin'in de desteği ile manda sütünden ürünlerin üretimine ağırlık verdi. 26 olan manda sayısını 3 yılda 80'e çıkartmayı başardı.

Her beyaz yakalının 'bir çiftliğim olsun' hayalini gerçekleştirdi

Ateş, büyükşehirlerde yaşayan birçok insanın köy hayatı, çiftlik kurmaya özlem duyduğunu belirterek "Aslında her beyaz yakalının 'bir çiftliğim olsun' hayali var. Bizimde yıllardır arkadaşlarla böyle aklımız fikir vardı. Pandemi dolayısı ile bu fikir daha olgunlaştı. Babamlar köyde yaşıyor. Her beyaz yakalı böyle bir hayal kurarken, bende böyle bir imkanımı değerlendirdim. Babamın yaşlanıp 'Biz bu hayvanları satacağız' dediğinde bende 'hayır satmayın' burayı büyütelim çevremize örnek olalım dedim. Sonrasında ahırımızı yenileyerek modern bir ahır yaptık. Burada mandacılığı hayvancılığı daha ilerilere götürmek istedik. Böylece fikrimiz büyüyerek bugünlere geldik. Bu işi daha da büyütmek istiyorum. Bu iş yaptıkça sevmeye başlıyorsunuz. Sevdikçe de daha da büyütmek istiyorsunuz" dedi.

Köyünün manda yetiştiriciliği için oldukça uygun bir yer olduğunu belirten Ateş, dedesinden kalan mandacılığı yaşatmaktan mutlu olduğunu kaydetti. Manda sütü ve ürünlerinin oldukça faydalı ürünler olduğunu belirten Ateş, son günlerde manda yoğurduna ilginin arttığını kaydetti.

Bilgisayar mühendisinin manda tutkusu
Bilgisayar mühendisinin manda tutkusu
Bilgisayar mühendisinin manda tutkusu
Bilgisayar mühendisinin manda tutkusu

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Kızılçubuk, Bilgisayar, İstanbul, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bilgisayar mühendisinin manda tutkusu - Son Dakika


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