Bilgisayar mühendisliğini bırakıp başladığı pikan cevizi üretiminde başarıyı yakaladı - Son Dakika

Bilgisayar mühendisliğini bırakıp başladığı pikan cevizi üretiminde başarıyı yakaladı

16.10.2020 11:25
Bilgisayar mühendisliğini bırakıp başladığı pikan cevizi üretiminde başarıyı yakaladı, System.String[]

Antalya'da, asıl mesleği bilgisayar mühendisliği olan Abdurrahman Kuyucu, ailece ürettikleri 40 çeşit pikan cinsi cevizle Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından da talepleri karşılamaya çalışıyor.

Antalya'da, asıl mesleği bilgisayar mühendisliği olan Abdurrahman Kuyucu, ailece ürettikleri 40 çeşit pikan cinsi cevizle Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından da talepleri karşılamaya çalışıyor.

İstanbul'da bilgisayar teknolojileri üzerine büyük bir firmada mühendis olarak çalışan ve 3 dil bilen Abdurrahman Kuyucu, 2006'da "tropikal ve sıra dışı meyveler"i tanıtan bir internet sitesi kurdu.

Bir süre sonra site raporlarını inceleyen Kuyucu, erişim sağlayanların en çok pikan ceviziyle ilgili açıklamaları tıkladığını gördü. Kuyucu, hobi olarak başladığı işte, çok yoğun fidan talebiyle karşılaşınca bahçe satın alarak üretim yapmaya karar verdi.

Kariyerini bırakan Kuyucu, önce Yalova, sonra da Adana ve Antalya'da pikan cevizi üzerine üretim ve çalışmalar gerçekleştirdi.

Yurt dışındaki ürünleri de inceleme fırsatı bulan Kuyucu, ailecek Antalya'nın Aksu ilçesinden bahçe satın alarak, tropikal meyvelerin yanı sıra 40 çeşit pikan üretimine başladı.

Üniversitelerin gen kaynaklarıyla ilgili bilimsel çalışmalarına da destek olan Kuyucu, AA muhabirine, Yalova'da ıslahçı bir arkadaşının pikan cevizlerinin içini doldurmadığını belirtmesi üzerine, yaptıkları çalışma sayesinde bu ilde de pikan yetiştirmeyi başardıklarını söyledi.

Soğuk ve sıcak iklimde yetişen pikanların farklı olduğunu belirten Kuyucu, 2011'den bu yana meyve ve fidan üretimi yaparak, ülke içi ve yurt dışına gönderdiklerini bildirdi.

Bahçesinin birindeki 60 dönümlük alanı Ar-Ge istasyonu gibi kullanarak pikaran cevizinin türlerini yetiştirdiğini anlatan Kuyucu, "Cevizlerin testini yapıyoruz. Hangisi Antalya'ya, hangisi Güneydoğu'ya uygun, hangisi çok soğukta yetişiyor test ediyoruz. Sivas'ta bile pikan bahçesi kurduk, başarılı olundu. Her bölgeden gönüllü insanlar var, bazı çeşitleri deniyorlar." diye konuştu.

Soğuk yerlerdeki pikanın meyvesinin küçük ama lezzetli olduğuna dikkati çeken Kuyucu, sıcak yerlerde ise genelde meyvesinin büyük ve gösterişli olduğunu kaydetti.

"Pikana inanılmaz ilgi var"

Pikan cevizinin bakımının kolay olduğuna değinen Kuyucu, şöyle konuştu:

"Gübre ve su veriyoruz, budama yapıyoruz, otla mücadele ediyoruz. Hastalık sıfıra yakın. Pikana inanılmaz ilgi var. Burada 40 çeşidi var, hepsinin alıcısı farklı. Şekilleri de farklı kimisinin şekli yuvarlak, kimisinin ince, kimisi su damlası gibi kimisi çabuk kırılıyor. Avrupa'dan her sene buraya gelip, özel cinsleri alan müşterilerimiz var. Yabancılar arabayla geliyor, 100-200 kilo pikan cevizi alıyor. Almanya'dan, Macaristan'dan, İtalya'dan, Portekiz ve İspanya'dan çok talep var. Buradaki bahçeleri görmeye geliyorlar, nasıl budandığına bakıyorlar."

Pikan cevizinin orta ve uzun vadeli bir yatırım olduğunu vurgulayan Kuyucu, beşinci yılında tamamen meyve vermeye, yedinci yılında ise ticari boyuta ulaştığını anlattı.

Kabuğu da meyvesi kadar değerli

Pikan cevizinin kabuğunun da önemli olduğuna işaret eden Kuyucu, "Kabuğu ilaç ve tıbbi malzemelerde kullanılıyor. Biz kabuğunu çöpe atmıyoruz. Kabuğunu pikanın dörtte bir fiyatına, mesela ceviz 50 lira ise kabuğunu 10 liradan satıyoruz." dedi.

İstanbul, Türkiye, Antalya, Yalova, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bilgisayar mühendisliğini bırakıp başladığı pikan cevizi üretiminde başarıyı yakaladı - Son Dakika Ekonomi

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