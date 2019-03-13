Bilgisayar Oyunları Artık Xbox One Üzerinde de Oynanabilecek
1 saat önce
Microsoft, Xbox One kullanıcılarına yepyeni bir özellik daha sunuyor. Şirket, Wireless Direct uygulamasıyla bilgisayardaki oyunların Xbox One üzerinden oynanabilmesini sağlıyor.
Wireless Display uygulamasına gelen yeni güncellemeyle birlikte Xbox One
sahipleri, Steam'deki oyunlarını ya da diğer bilgisayar oyunlarını konsolları üzerinden oynayabilecek. Ayrıca oyuncuların Xbox kumandasıyla bilgisayarlarını uzaktan kontrol etmesi de mümkün olacak.
Microsft'un Wireless Display uygulaması, bilgisayar ve Xbox arasındaki bağlantıyı oluşturmak için Miracast kullanıyor. Ayrıca uygulamanın oyun ve videolar için farklı modları da bulunuyor. Video aktarımlarının yalnızca bilgisayarda bulunan videolar ile gerçekleştirilebildiğini ekleyelim. Netflix gibi korumalı içeriklere sahip platformların videoları şu an için aktarılamıyor.
Ne yazık ki uygulama, klavye ve fare girişlerini desteklemiyor. Yani bilgisayar oyunlarını Xbox'a aktarıp, fare ve klavye kullanarak oyunu oynamak mümkün değil. Ancak ilerleyen zamanlarda bunun değişebileceği düşünülüyor. Geçtiğimiz senenin sonlarında Microsoft
, Xbox'ın birkaç oyun için klavye ve fare desteği sağlayacağını açıklamıştı. Microsoft'un bu konuda bir değişikliğe gidip gitmeyeceğini önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:00
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