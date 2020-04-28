Bilgisayar oyunu yazarları anlatıyor: Türkiye'de karantinanın en popüler oyunları hangileri? - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Bilgisayar oyunu yazarları anlatıyor: Türkiye'de karantinanın en popüler oyunları hangileri? - Son Dakika Dünya

Bilgisayar oyunu yazarları anlatıyor: Türkiye'de karantinanın en popüler oyunları hangileri?

6 saat önce

Koronavirüs salgını yüzünden insanların evlerine çekildiği ve oyun oynamaya daha çok zaman bulduğu bu dönemde Türkiye'de hangi bilgisayar oyunlarının popüler olduğunu yazarlara sorduk.

"Atımla dağlara çıktım, ormanlara daldım, çöllerde koşturdum, yeşile, maviye doydum. Ama orada da her şey güllük gülistanlık değil elbette."

Bu cümleler, tarihçi ve oyun yazarı Mehmet Kentel'e ait.

Eve kapandığı bu dönemde en çok Red Dead Redemption 2 adlı video oyunu oynadığını söyleyen Kentel, "1900'lerin başında, klasik Vahşi Batı dünyasının çökmekte olduğu bir zamanı anlatan oyun, kelimenin her anlamıyla açık coğrafyalarıyla eve kapanmış ruhuma çok iyi geldi." diyor.

Kentel, oyunun 'güllük gülistanlık' olmayan kısmını ise şöyle anlatıyor:

"Oyunun senaryosunun parçası olan cinayetleri, çatışmaları, ihanetleri bir kenara koyuyorum, günler süren bir yolculuğun ardından vardığım kasabanın dışında kolera salgınında ölenlerin cesetlerinin yakıldığına tanık olduğumda, ya da ıssızlığın ortasında bir evin kapısında 'Veba: Uzak durun' yazısını gördüğümde niye eve kapanıp Red Dead Redemption 2 oynadığımı unutmama pek de imkan olmadığını fark ettim."

Koronavirüs günlerinin getirdiği sosyal mesafe kuralları gereği dışarıda çalışmak zorunda olmayan hemen hemen herkes evlerine çekilmiş durumda.

Bu da gerek çevrimiçi gerek çevrimdışı oyunlar için harcanan zamanın artmasını, oyun ve konsol satışlarında rekorların kırılmasını sağladı.

Kimileri evlerinde olduğu bu zamanı çoğu zamandır vakit bulamadığı video oyunlara ayırırken kimileri de halihazırda oynadığı oyunlara daha çok konsantre oldu.

Uzun yıllardır oyun oynamadığı halde bu dönemde rahatlamak için konsol başına geçen oyuncular da görülüyor; zaten popüler olan oyunların bu dönemde ününü daha çok pekiştirdiği de...

Biz de oyun yazarlarına bu dönemde Türkiye'de en çok hangi video oyunların tercih edildiğini sorduk.

Twitch ve Steam'de rekorlar

Oyunlara ayrılan zaman ve oyun satışları dünyanın her yerinde rekor üstüne rekor kırıyor.

Canlı yayın yazılımı olan Streamlabs şirketinin verilerine göre internet üzerinden canlı oyun yayını yapılan sosyal medya sitesi Twitch, yılın ilk çeyreğinde üç milyar saat izlenmeyle rekor kırdı.

Online oyun platformu Steam, mart ayı içinde aynı anda oyun oynayan 20 milyonun üzerinde oyuncu ile üst üste rekor kırdı; en son platformun rekoru 22 milyon kişi olarak kayıtlara geçti.

ABD'nin en büyük telekomünikasyon şirketlerinden Verizon'a göre ülkede mart ayında online oyun oynama süresi önceki dönemlere göre yüzde 75 arttı.

Küresel video oyun sektörünü inceleyen bir internet sitesi olan GamesIndustry.biz verilerine göre konsol satışları, sokağa çıkma kısıtlamalarının dünya çapında sıkılaştırıldığı 16- 22 Mart haftasında yüzde 155 yükseldi.

Basit görevleri tekrara dayalı oyunlar

Oyun oynama platformlarında rekorlar kırılırken bu dönemde piyasaya çıkan kimi oyunların da büyük ilgi çektiği görüldü.

Japon oyun şirketi Nintendo'nun Animal Crossing adındaki oyun serisinin 20 Mart'ta satışa çıkan New Horizons adındaki yeni versiyonu, ilk üç günde Japonya'da 1,88 milyon kopya satarak ülkenin en çok satılan oyunu unvanını edindi.

Bu rakamları açıklayan Japonya'nın Famitsu adındaki oyun dergisi, dijital satış rakamlarını verilerine katmadığı için Animal Crossing: New Horizons'ın satış rakamları daha da yüksek olabilir.

İlginç hayvanlarla dolu bir ıssız ada ve simülasyon oyunu olan Animal Crossing'de meyve toplamak, odun kesmek, çiftçilik ve balıkçılık gibi aktivitelerle ilgileniyorsunuz.

Oyun yazarı Yiğitcan Erdoğan, daha önce de popüler olmalarına rağmen Animal Crossing gibi 'mıntıka oyunculuğu' olarak adlandırdığı türe bu dönemde ilginin arttığı görüşünde:

"Bu salgın döneminde sabır gerektiren ve basit görevlerin tekrara dayalı tamamlanmasından oluşan oyunların insanları biraz transa sokup rahatlattıklarını düşünüyorum. Pek çok insan bu oyunları podcastler veya canlı yayınlar ile birleştirebildiği için de severek tüketiyor."

Erdoğan'a göre bu kategoride yer alan diğer ünlü oyunlar, yıkık dökük bir evi satın alma, temizleme, derleyip toplama ve yüksek bir fiyattan satma oyunu olan House Flipper ve bir çiftlikte geçen Stardew Valley.

Eksikliği hissedilen şeylerin yerini doldurma gayreti

Oyungezer dergisinin yazarı Eser Güven, bu dönemde insanların rahatlamak ve kafa dağıtmak için eksikliğini hissettikleri şeylerin yerini doldurmaya çalıştıkları tespitinde bulunuyor:

"Örneğin futbolseverler, ertelenen futbol müsabakalarının boşluğunu birbirleriyle maç yaparak veya menajerlik oyunlarına yönelerek dolduruyor. Spor yapmayı alışkanlık haline getirmiş insanlar Just Dance, Ring Fit gibi egzersize yönelik oyunlarla vakit geçiriyor. Birlikte kalan arkadaşlar veya aileler, beraber vakit geçirip mutlu olabilecekleri oyunlar tercih ediyorlar. Parti oyunları da stres atmaya bire bir."





Diğer yandan Güven, "Bu dönem oyuncuların hep oynamak istediği ama zamansızlıktan oynayamadığı oyunlara başlaması için uygun bir fırsat sunmuş durumda" diyerek oyuncuların oyun alışkanlıklarının ciddi biçimde değişmediğini düşünüyor.

LEVEL dergisinen oyun yazarı Tuna Şentuna da bu görüşte.

Dijital oyun satış sitelerinden gelen bilgiler ve kendi gözlemlerine dayanarak oyuncuların oyun alışkanlıklarında bir değişime gitmediklerini söyleyen Şentuna, zaten popüler olan oyunların daha yoğun bir şekilde oynanmaya başladığını belirtiyor.

Şentuna, Türkiye'de bu dönemde en çok hangi oyunların oynandığı sorusuna yönelik olarak bir dijital mağazadan gelen şu sıralamayı paylaşıyor:

1. PUBG (PlayerUnknown's Battlegrounds): Bir adada geçen hayatta kalma oyunu

2. League of Legends: İki takımın birbirine karşı yarıştığı çok oyunculu bir mücadele oyunu

3. Fortnite: Online hayatta kalma oyunu

4. FIFA 2020: Futbol simülasyon video oyunu

5. PES 2020: Futbol simülasyon video oyunu

6. FM 2020 (Football Manager 2020): Futbol teknik direktörlüğü simülasyon oyunu

7. CS: GO (Counter-Strike: Global Offensive): Takım temelli nişancı oyunu

8. Escape From Tarkov: Nişancılardan oluşan bir rol yapma, simülasyon ve aksiyon oyunu

9. Overwatch: Nişancılardan oluşan takımların birbirine karşı mücadele ettiği bir oyun

10. Metin2: Çok oyunculu bir rol yapma, aksiyon ve fantezi temalı bir video oyun





Merakla beklenen oyunlar

Yazarlar, bu dönemde piyasaya çıkan kimi yeni oyunların da salgından bağımsız olarak popülerlik kazandığını söylüyor.

Ankara merkezli bir oyun şirketi olan TaleWorlds'ün sevilen Mount & Blade serisinin merakla beklenen yeni oyunu Mount & Blade II: Bannerlord'un bu dönemde piyasaya çıktığını ve oyuncuların büyük ilgi gösterdiği belirtiliyor.

Mount & Blade II: Bannerlord, Orta Çağ'da geçen bir rol yapma oyunu.

Mount & Blade serisinin karmaşık ve zor bir ekonomi/strateji/aksiyon oyunu olması dolayısıyla yüksek oyun kültürüne ve köklü alışkanlıklara sahip kitleye hitap ettiğini söyleyen oyun yazarı Yiğitcan Erdoğan, "Gelir gelmez çok beğenildi, hemen benimsendi, yüksek izlenme ve oynanma rakamlarına erişti. Şu an Steam'de en çok oynanan ilk 10 oyun arasında" diyor.

Erdoğan, yine bu dönemde piyasaya çıkan rekabetçi, çok oyunculu bir aksiyon oyunu olan Valorant'ın League of Legends'ın geliştiricileri tarafından üretilmesi ve arkasında Riot Games şirketinin desteğinin bulunması dolayısıyla popülerleştiğini aktarıyor.

Dünyada salgın oyunu yükselişe geçti

Oyun yazarları, dünya çapında ise 2012 yılında piyasaya çıkan bir salgın simülasyon oyunu olan Plague Inc.'in satış patlaması yaşadığına dikkat çekiyor.

Dünya çapında 130 milyon kullanıcıya ulaşan Plague Inc., ocak ayında en çok indirilen oyun olduğu Çin'de yasaklandı.

Oyunun yapımcısı olan Ndemic Creations adlı İngiltere merkezli şirket ise Covid-19 ile mücadeleye 25 bin dolar bağışladığını açıkladı.

Oyun konsollarına vergi

Recontact Games kurucu ortağı ve oyun yapımcısı Simay Dinç, Türkiye'de oyuncuların alışkanlıklarının cihaz bazında gösterdiği değişikliğe dikkat çekiyor.

Bu dönemde mobil yerine daha çok bilgisayar ve konsol oyunlarıyla vakit geçirildiğini belirten Dinç, "Türkiye'de koronavirüs sonrasında mobilde oyun oynama oranı %25'e düşerken PC'de bu oran %55'e, konsolda %20'ye yükseldi" diyor ve ekliyor: "Çok kısa bir süre önce Türkiye'de Playstation, Xbox gibi oyun konsollarına %50'ye varan ek vergilerin gelmesi oyuncuları üzdü."

Resmi Gazete'de 18 Nisan'da yayımlanan karar ile oyun konsollarına ilave gümrük vergisi getirildi.

Konsollar için 18 Nisan'dan geçerli olarak 30 Eylül 2020'ye kadar yüzde 50 olarak uygulanacak olan ithalat vergisi, 1 Ekim 2020'den sonra ise yüzde 20 olacak.

Dünya gazetesinin haberine göre koronavirüs salgını sonrası satışlarında yüzde 20'ye yakın artış yaşanan video oyun konsollarına getirilen ek vergi ile ikinci el konsol piyasası hareketlendi.

Haberde konsol ürünlerinin vergi haberinin ardından birçok teknoloji marketin online satış sitesinde tükendiği, başta Sony'nin PlayStation 4 (PS4) olmak üzere konsolların ikinci el satışlarında yükseliş yaşandığı kaydedildi.

Oyun yapımcısı Simay Dinç ise normalde daha fazla mobil oyun oynadığı için öncesinde zaman ayıramadığı Death Stranding adlı oyuna bu dönemde tekrar yöneldiğini söylüyor.

Kıyamet sonrası ABD'de geçen Death Stranding adındaki yaşam ve ölüm arasındaki canlıların bulunduğu oyunda, bir kurye çeşitli kolonilere paket götürmeye çalışıyor.

Dinç, "Hideo Kojima'nın yarattığı post-apokaliptik (kıyamet sonrası bilim kurgusu) dünya ile şu anki yaşadığımız durum kısmen benzerlikler taşıyor. Oyun çıktığında kargo simülasyonu diye eleştirenler bu taşıyıcılık kavramını yeni normalimiz ile ilişkilendirmeye başladı" diyor ve ekliyor: "Bu satırları yazarken kapı çaldı ve kargo geldi."

Bilgisayar oyunu yazarları anlatıyor: Türkiye'de karantinanın en popüler oyunları hangileri?
Koronavirüs, Türkiye, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 09:40 


Son Dakika

ABD Başkanı Donald Trump: Kim'in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem İngilizler, uydu fotoğraflarını servis etti! Kim Jong-un cenaze töreni provası mı yapılıyor? Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı 1.560'ıncı denemesinde başarılı olan Çinli mühendis Zhao Deli, uçan motosiklet icat etti Rus doktordan korkutan sözler: Koronavirüsten daha ölümcül bir salgınla yüzleşeceğiz Pentagon, 2004-2015 yılları arasında kaydedilen UFO'ları gösteren 3 video yayınladı Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti ABD'li uzmanlar koronavirüs belirtilerine altı yeni semptom daha ekledi ABD'de 27 Nisan itibariyle koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı Dünyanın önde gelen hava yolu şirketleri koronavirüs nedeniyle zor durumda Suudi Arabistan'da reformlar devam ediyor: 18 yaş altı suçlulara idam cezası kaldırıldı Koronavirüsü yenen İngiltere Başbakanı Boris Johnson görevine döndü İsrail Meclisi'nde, Arap milletvekilinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesi tartışma yarattı Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti
Yasemin Özilhan zayıflıktan kemiğinin çıktığı fotoğrafı hakkında konuştu: Eleştirilere takılmıyorum Yasemin Özilhan zayıflıktan kemiğinin çıktığı fotoğrafı hakkında konuştu: Eleştirilere takılmıyorum         
16:01
Burak Yılmaz, Çin ile ilgili yaptığı yiyecek açıklaması nedeniyle özür diledi Burak Yılmaz, Çin ile ilgili yaptığı yiyecek açıklaması nedeniyle özür diledi         
15:56
Bilim Kurulu Üyesi, bilinçsizce sokağa çıkanları uyardı: İkinci dalga ortaya çıkabilir Bilim Kurulu Üyesi, bilinçsizce sokağa çıkanları uyardı: İkinci dalga ortaya çıkabilir         
15:52
Ünlü modacı Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı Ünlü modacı Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı         
15:38
Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi, eşsiz görüntüler oluştu Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi, eşsiz görüntüler oluştu         
15:25
Kuaförlere veda edin! İşte evde kendi saçınızı kesebileceğiniz harika ipuçları Kuaförlere veda edin! İşte evde kendi saçınızı kesebileceğiniz harika ipuçları         
15:14
Esenyurt'ta PTT önünde bugün de metrelerce kuyruk oluştu Esenyurt'ta PTT önünde bugün de metrelerce kuyruk oluştu         
15:07
Son dakika: Erdoğan'dan koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklama: Bir süre daha dişimizi sıkacağız Son dakika: Erdoğan'dan koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklama: Bir süre daha dişimizi sıkacağız         
14:58
Ahmet Nur Çebi: Lens, Ljajic ve Vida indirim yapmazsa gitmelerini tercih ederim Ahmet Nur Çebi: Lens, Ljajic ve Vida indirim yapmazsa gitmelerini tercih ederim         
14:54
Arkadaşı Nur Yerlitaş'ın ölümüyle yıkılan Sibel Can, erken saatlerde namazın kılınacağı camiye geldi Arkadaşı Nur Yerlitaş'ın ölümüyle yıkılan Sibel Can, erken saatlerde namazın kılınacağı camiye geldi         
14:29
Çiftçinin Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin kredi borçları 6 ay faizsiz ertelenecek Çiftçinin Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin kredi borçları 6 ay faizsiz ertelenecek         
14:26
Son Dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle duruşmalar 15 Haziran'a kadar ertelendi Son Dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle duruşmalar 15 Haziran'a kadar ertelendi         
14:18
Falezlerden düşerek ölen genç kızın yanındaki arkadaşı konuştu: Yer ararken düştü Falezlerden düşerek ölen genç kızın yanındaki arkadaşı konuştu: Yer ararken düştü         
13:59
Bağcılar'daki ev partisine katılan şarkıcı Yusuf Gültekin, gözaltına alındı Bağcılar'daki ev partisine katılan şarkıcı Yusuf Gültekin, gözaltına alındı         
13:59
Kadınlar virüse karşı neden daha dayanıklı ? Bilim insanları yanıtladı Kadınlar virüse karşı neden daha dayanıklı ? Bilim insanları yanıtladı         
13:59
Uzmanlardan e-Devlet dolandırıcılarına karşı uyarı: Resmi uzantılı mail ve SMS'lere dikkat Uzmanlardan e-Devlet dolandırıcılarına karşı uyarı: Resmi uzantılı mail ve SMS'lere dikkat         
13:57
Son dakika: SGK'lı çalışanlar maskelerini iş yerlerinden temin edecek Son dakika: SGK'lı çalışanlar maskelerini iş yerlerinden temin edecek         
13:55
Yeni genelge 48 saat içinde gelecek, berberlerden turizme kadar birçok alanda kararlar alınacak Yeni genelge 48 saat içinde gelecek, berberlerden turizme kadar birçok alanda kararlar alınacak         
13:53
Inter, Fenerbahçe'nin de gündemindeki Edinson Cavani'yi kadrosuna katmak istiyor Inter, Fenerbahçe'nin de gündemindeki Edinson Cavani'yi kadrosuna katmak istiyor         
13:33
İki ay önce evlenen sağlık çalışanı Naime'nin sır ölümü İki ay önce evlenen sağlık çalışanı Naime'nin sır ölümü         
13:30
Liverpoollu eski futbolcu Michael Robinson hayata veda etti Liverpoollu eski futbolcu Michael Robinson hayata veda etti         
13:14
AVM'ler 11 Mayıs'ta kademeli olarak, Haziran başında ise tam kapasite açılmaya hazırlanıyor AVM'ler 11 Mayıs'ta kademeli olarak, Haziran başında ise tam kapasite açılmaya hazırlanıyor         
12:59
İnanılmaz anlar! 36 yaşındaki turist ayıyla şakalaşmanın bedelini ağır ödedi İnanılmaz anlar! 36 yaşındaki turist ayıyla şakalaşmanın bedelini ağır ödedi         
12:54
MEB binlerce öğretmenin bilgilerinin çalındığını doğruladı, BTK soruşturma başlattı MEB binlerce öğretmenin bilgilerinin çalındığını doğruladı, BTK soruşturma başlattı         
12:45
Uyuşturucu iğneyle vurularak öldürülen köpeği yavruları emmeye devam etti Uyuşturucu iğneyle vurularak öldürülen köpeği yavruları emmeye devam etti         
12:37
1.560'ıncı denemesinde başarılı olan Çinli mühendis Zhao Deli, uçan motosiklet icat etti 1.560'ıncı denemesinde başarılı olan Çinli mühendis Zhao Deli, uçan motosiklet icat etti         
12:36
İngilizler, uydu fotoğraflarını servis etti! Kim Jong-un cenaze töreni provası mı yapılıyor? İngilizler, uydu fotoğraflarını servis etti! Kim Jong-un cenaze töreni provası mı yapılıyor?         
12:33
5 ay önce babasını kalp krizinden kaybeden genç, aynı sebepten hayatını kaybetti 5 ay önce babasını kalp krizinden kaybeden genç, aynı sebepten hayatını kaybetti         
12:27
Türk milleti hakkında söylediği sözlerden dolayı tepki çeken Kim Kardashian'ın YouTube hesabı hacklendi Türk milleti hakkında söylediği sözlerden dolayı tepki çeken Kim Kardashian'ın YouTube hesabı hacklendi         
12:20
Barcelona, 1 milyar euronun üzerinde gelir elde eden tarihteki ilk kulüp oldu Barcelona, 1 milyar euronun üzerinde gelir elde eden tarihteki ilk kulüp oldu         
12:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2020 16:06:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bilgisayar oyunu yazarları anlatıyor: Türkiye'de karantinanın en popüler oyunları hangileri? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]