Günlük hayatımızın büyük bir bölümünde bizlerle olan bilgisayarlar, yüzyılın en büyük icatlarından biri konumunda. Artık her şeyin dijitale taşındığı bu dönemde bilgisayarların görevi de artmaya başladı. Durum böyle olunca bu cihazların sağlığının potansiyel arızalara karşın belirli aralıklarla kontrol edilmesi gerekiyor. Peki bilgisayar sağlığını kontrol etmek için kullanabilecek araçlar hangileri?

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Bilgisayar sağlığını kontrol etmek için kullanılabilecek 5 araç

Performans İzleyicisi

Bilgisayarımın sağlığını kontrol etmek istiyorum, ancak üçüncü parti yazılımlara güvenemiyorum diyorsanız Performans İzleyicisi olarak bilinen Windows uygulamasını kullanabilirsiniz. Bilgisayardaki CPU ve bellek kullanımı gibi çeşitli etkinlikleri izleyerek kullanıcıya aktaran yazılım, sistem sağlığının kontrolü konusunda sıklıkla kullanılan araçlardan biri diyebiliriz.

CPU-Z

CPU-Z; RAM, anakart ve işlemci başta olmak üzere sistemde bulunan bileşenlerin özelliklerini ve son durumlarını kullanıcılara detaylı bir şekilde sunabilen bir araçtır. Sisteminiz hakkında bilmek istediğiniz çoğu şeyi gösteren yazılım, en popüler sistem izleme uygulamalarından biridir.

HWiNFO

Bilgisayar sağlığını kontrol etmeye yarayan araçlardan biri de HWiNFO. Bu yazılım, RAM boyutu, ekran kartı modeli ve işlemcinin hızı gibi cihazda bulunan bileşenlerin ve aygıtların analizini yaparak kullanıcıya detaylı bir rapor sunar. Öte yandan daha önce CPU-Z ve GPU-Z gibi yazılımları kullananlar varsa, HWiNFO'ya hiç de yabancılık çekmeyeceklerdir.

Güvenilirlik İzleyicisi

Windows Vista'dan itibaren tüm sürümlerde yerleşik olarak kullanıcılara sunulan Güvenilirlik İzleyicisi, bilgisayar geçmişini ve belirli zaman dilimlerinde meydana gelen olayları ve hataları zaman çizelgesi eşliğinde kullanıcılara gösterir. Öte yandan sistemin hataların meydana geldiği zamanlarda ne kadar kararlı olduğunu 1 ila 10 arasında değerlendirir.

Windows Güvenliği

Herhangi bir üçüncü parti bir uygulamaya gerek kalmadan Windows Güvenliği üzerinden sisteminizin sağlığı ile ilgili bilgi alabilirsiniz. Windows Güvenliği, cihazınızın güvenli kalmasına yardımcı olmak için cihazınızda güvenlik sorunları olup olmadığı izleyip cihaz performansı ve sistem durumu sayfasında görüntülenen bir sistem durumu raporu oluşturur. Bu kapsamda sisteminizi depolama kapasitesi, pil ömrü, Windows zaman hizmeti ve uygulamalar ve yazılım olmak üzere dört kategoride değerlendirir.

Peki siz sisteminizin sağlığını hangi uygulamayla kontrol ediyorsunuz? Kullanmış olduğunuz yazılım listemizde var mı? Yoksa yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlere aktarabilirsiniz.