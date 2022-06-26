Bilgisayar sağlığını kontrol etmek için kullanabilecek araçlar - Son Dakika
Üye Girişi

Bilgisayar sağlığını kontrol etmek için kullanabilecek araçlar

26.06.2022 07:53
Bilgisayar sağlığını kontrol etmek için kullanabilecek araçlar

Bilgisayar sağlığını kontrol etmek için kullanabilecek araçlar hangileri? Sizler için bir araya getirdik...

Günlük hayatımızın büyük bir bölümünde bizlerle olan bilgisayarlar, yüzyılın en büyük icatlarından biri konumunda. Artık her şeyin dijitale taşındığı bu dönemde bilgisayarların görevi de artmaya başladı. Durum böyle olunca bu cihazların sağlığının potansiyel arızalara karşın belirli aralıklarla kontrol edilmesi gerekiyor. Peki bilgisayar sağlığını kontrol etmek için kullanabilecek araçlar hangileri?

Telefonunuzu bilgisayar olmadan nasıl yedeklersiniz?

Bilgisayar sağlığını kontrol etmek için kullanılabilecek 5 araç

Performans İzleyicisi

Bilgisayar sağlığını kontrol etmek için kullanabilecek araçlar

Bilgisayarımın sağlığını kontrol etmek istiyorum, ancak üçüncü parti yazılımlara güvenemiyorum diyorsanız Performans İzleyicisi olarak bilinen Windows uygulamasını kullanabilirsiniz. Bilgisayardaki CPU ve bellek kullanımı gibi çeşitli etkinlikleri izleyerek kullanıcıya aktaran yazılım, sistem sağlığının kontrolü konusunda sıklıkla kullanılan araçlardan biri diyebiliriz.

CPU-Z

Bilgisayar sağlığını kontrol etmek için kullanabilecek araçlar

CPU-Z; RAM, anakart ve işlemci başta olmak üzere sistemde bulunan bileşenlerin özelliklerini ve son durumlarını kullanıcılara detaylı bir şekilde sunabilen bir araçtır. Sisteminiz hakkında bilmek istediğiniz çoğu şeyi gösteren yazılım, en popüler sistem izleme uygulamalarından biridir.

HWiNFO

Bilgisayar sağlığını kontrol etmek için kullanabilecek araçlar

Bilgisayar sağlığını kontrol etmeye yarayan araçlardan biri de HWiNFO. Bu yazılım, RAM boyutu, ekran kartı modeli ve işlemcinin hızı gibi cihazda bulunan bileşenlerin ve aygıtların analizini yaparak kullanıcıya detaylı bir rapor sunar. Öte yandan daha önce CPU-Z ve GPU-Z gibi yazılımları kullananlar varsa, HWiNFO'ya hiç de yabancılık çekmeyeceklerdir.

Güvenilirlik İzleyicisi

Bilgisayar sağlığını kontrol etmek için kullanabilecek araçlar

Windows Vista'dan itibaren tüm sürümlerde yerleşik olarak kullanıcılara sunulan Güvenilirlik İzleyicisi, bilgisayar geçmişini ve belirli zaman dilimlerinde meydana gelen olayları ve hataları zaman çizelgesi eşliğinde kullanıcılara gösterir. Öte yandan sistemin hataların meydana geldiği zamanlarda ne kadar kararlı olduğunu 1 ila 10 arasında değerlendirir.

Windows Güvenliği

Bilgisayar sağlığını kontrol etmek için kullanabilecek araçlar

Herhangi bir üçüncü parti bir uygulamaya gerek kalmadan Windows Güvenliği üzerinden sisteminizin sağlığı ile ilgili bilgi alabilirsiniz. Windows Güvenliği, cihazınızın güvenli kalmasına yardımcı olmak için cihazınızda güvenlik sorunları olup olmadığı izleyip cihaz performansı ve sistem durumu sayfasında görüntülenen bir sistem durumu raporu oluşturur. Bu kapsamda sisteminizi depolama kapasitesi, pil ömrü, Windows zaman hizmeti ve uygulamalar ve yazılım olmak üzere dört kategoride değerlendirir.

Peki siz sisteminizin sağlığını hangi uygulamayla kontrol ediyorsunuz? Kullanmış olduğunuz yazılım listemizde var mı? Yoksa yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlere aktarabilirsiniz.

YORUMLAR
500
Araçları uçurumun kenarında mahsur kalan gençleri ekipler kurtardı Araçları uçurumun kenarında mahsur kalan gençleri ekipler kurtardı Alanya'da devrilen kamyondaki 1 kişi Alara Çayı'nın sularına kapılarak kayboldu Alanya'da devrilen kamyondaki 1 kişi Alara Çayı'nın sularına kapılarak kayboldu
Kaynak: Shiftdelete

Bilgisayar, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilgisayar sağlığını kontrol etmek için kullanabilecek araçlar - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
20:41 Ordu'da midibüs kaza yaptı: Dekan hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı
20:38 Mustafa Sarıgül, Yunanistan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açmasının ardından saldırıya uğradı
20:33 Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı ile sözleşme imzaladı! Transfer ücreti dudak uçuklattı
20:20 AFAD şiddetli yağışa karşı Bartın, Kastamonu ve Zonguldak'taki vatandaşları uyardı
19:57 Mastürbasyon yaparken cinsel organına zincir sokan adam hastanelik oldu
19:52 Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında Tirana'yı 4-0 mağlup ett
19:32 Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique hazırlık maçlarındaki performansıyla mest etti
19:08 Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Gareth Bale, ABD ekibiyle 1 yıllık kontrat imzalayacak
18:54 Fırat Kalkanı bölgesinde 5, Pençe-Kilit bölgesinde ise 2 terörist etkisiz hale getirildi
18:13 Beşiktaş, Wout Weghorst ile anlaşmaya varmak üzere! Golcü İstanbul'a geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2022 08:01:15. #1.11#
SON DAKİKA: Bilgisayar sağlığını kontrol etmek için kullanabilecek araçlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement