Bilgisayar satışlarında 28 yıl sonra rekor kıran düşüş!

Tüm dünyada görülen enflasyon krizi ve resesyon baskısı, bilgisayar satışlarını da etkilemiş gibi görünüyor. Yeni bir araştırmaya göre, x86 çiplerinin sevkiyatı (masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda kullanılan işlemciler) 28 yıl sonra en büyük düşüşü yaşadı.

Bilgisayar satışları 1994'ten bu yana en büyük düşüşü gördü

Mercury Research tarafından hazırlanan yeni bir sevkiyat raporu, masaüstü ve mobil işlemcilerin durumunu ortaya koydu. Pandeminin ardından satış yüzdesi olarak sert düşüş yaşayan x86 çipleri, yaklaşık 30 yılın en düşük noktasına geriledi.

Şirket analisti Dean McCarron'un açıklamasına göre, hem masaüstü hem de dizüstü için işlemci sevkiyatı bir yıl öncesine göre önemli ölçüde azaldı. 1994'ten sonraki en büyük düşüşü yaşayan bilgisayar satışları, bu yıl boyunca gerilemeye devam edecek.

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x86 çiplerinin sevkiyatında gerileme yaşanmış olmasına rağmen, AMD'de yüzler gülüyor gibi görünüyor. Mercury Research'ün araştırması, son üç aylık süreçte AMD'nin masaüstü pazardaki hakimiyetini yüzde 3,7 oranında artırdığını gösterdi.

Fakat dizüstü satışları için benzer tabloyu görmek mümkün değil. Oldukça performanslı Ryzen 5000 ve 6000 modellerine rağmen dizüstü sevkiyatında düşüş kaydetti. AMD'nin ayrıca sunucu pazarındaki payı bir yıl öncesine göre yüzde 2,4 büyüdü.

Mercury Research Intel ve AMD'nin ürünlerine ek olarak ARM, Snapdragon ve Apple M1/M2'li modellerin pazarın yüzde 9,4'üne hitap ettiğini açıkladı. Bu ürünler arasında en çok uygun fiyatlı Chromebook'lar öne çıktı.

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