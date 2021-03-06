Bilgisayar tamircileri isyan etti: "Bitcoin yüzünden ekran kartı bulamıyoruz" - Son Dakika

Bilgisayar tamircileri isyan etti: "Bitcoin yüzünden ekran kartı bulamıyoruz"

06.03.2021 12:35

Bilgisayar tamircileri isyan etti: "Bitcoin yüzünden ekran kartı bulamıyoruz" Bitcoin, ekran kartı piyasasını altüst etti: "Bin liralık kart 5 bin liraya çıkabiliyor" Bilgisayar Ustası Mesut Kabalcı: "Bunların önlenmesi için devletin bir çözüm bulması lazım"ANKARA – Bilgisayar ustası Mesut...

Bilgisayar tamircileri isyan etti: "Bitcoin yüzünden ekran kartı bulamıyoruz"

Bitcoin, ekran kartı piyasasını altüst etti: "Bin liralık kart 5 bin liraya çıkabiliyor"

Bilgisayar Ustası Mesut Kabalcı: "Bunların önlenmesi için devletin bir çözüm bulması lazım"

ANKARA – Bilgisayar ustası Mesut Kabalcı, "Az bulunduğu için az üretildiği için suni olarak fiyat artırılıyor. Bir de pandemi dönemi olduğu için az üretildiği için. Bin liralık kart 5 bin liraya çıkabiliyor. Böyle bir sıkıntı da var. Fahiş fiyat oluyor"

Dünyada gitgide yaygınlaşan bitcoin kazma işlemini artık insanlar evlerinde yapmaya başladı. Bu işlemi yapmak için ise ihtiyaç duyulan en büyük araç gereç olarak grafik kartı ortaya çıkıyor. İnsanların bu işleme yoğun olarak yönelmesi de piyasada grafik kartı bulunmasını zorlaştırıyor ve fiyatların fahiş şekilde artmasını sağlıyor. Günlük işlerinde bu karta ihtiyaç duyan insanlar ise fiyatlardan yakınıyor.

1991'den beri bilgisayar ustası olan Mesut Kabalcı, ekran kartlarının çizim işi yapanların, bilgisayar destekli tasarım yazılımı autocad kullananların çok fazla sıkıntı yaşadığına dikkat çekerek, " Ekran kartları da kötü şekilde değerlendiriliyor mesela. Bir alıcı, bir bitcoinci 10 tane 20 tane ekran kartı bağlıyor. Bunlar daha sonra doğal olarak kullanılamaz hale geliyor. Ülkemiz ve döviz için çok büyük sıkıntı. Bir sürü paramız dışarı gidiyor. Aynı zamanda bitcoin kullananlar acayip şekilde elektrik parası ödüyorlar. Bu da tabii bütçemize sıkıyor. Kazanan oluyor tabii, borsa gibi bu. Yine de bunların önlenmesi için devletin bir çözüm bulması lazım. Bu işi ortadan kaldırmak lazım derim ben" diye konuştu.

"Yedek parça sıkıntısı da var"

56 yaşındaki bilgisayar ustası Kabalcı, ellerine gelen ekran kartlarının genelde Bitcoin kazan kişiler tarafından hemen satın aldığı için ellerinde ürün kalmadığını belirterek, "Tekrar ithalatçı getiremiyor. Biliyorsunuz pandemi dönemindeyiz. Bir de Çin'de fabrikalar üretimi az yapıyor. Az yapınca da malzeme sıkıntısı oluyor. Bir de aynı zamanda tamir de geliyor bunlarla ilgili. Bizde yorulmuş kartlar oluyor mesela tamiri yapılıyor bizde. Bitcoinlerin kullanıldığı kartları tamir edemiyoruz çünkü fabrika normal ekran kartı bile üretmiyor ki çip yapsın, yedek parça yapsın. Yedek parça sıkıntısı da var. Kullanıcı mesela 5-6 bin liraya aldığı ekran kartını bozulduğu zaman tekrardan çip bulamıyor" şeklinde konuştu.

"Fakiri zengini bu işle uğraşıyor çünkü herkes çalışıp kazanmak istemiyor"

Bitcoin kazanların kullandığı ekran kartlarının en ucuzunun 5-6 bin lira olduğu bilgisini veren Kabalcı, "Daha ucuz fiyatta da ekran kartları kullanılmıyor. Fakiri zengini bu işle uğraşıyor çünkü herkes çalışıp kazanmak istemiyor. Çözüm önerisi olarak bu 'Bitcoin'cilerin tespit edilip yasaklanması lazım. Hem ülkemize zarar hem maddi hem de manevi zarar. İnsanlar mesela ne yapıp edip para bulup bu kartlardan satın alıyor. Bu tip zararları var tabii" ifadelerini kullandı.

"Bin liralık kart 5 bin liraya çıkabiliyor"

Bitcoin kazım işlemleri başlamadan önce ekran kartı fiyatlarının bin 800- 2 bin Lira arasında olduğunu kaydeden Kabalcı, "Ama şu anda aynı ekran kartı 6 bin lira ile 7 bin lira civarında. Az bulunduğu için az üretildiği için suni olarak fiyat artırılıyor. Bir de pandemi dönemi olduğu için az üretildiği için. Bin liralık kart 5 bin liraya çıkabiliyor. Böyle bir sıkıntı da var. Fahiş fiyat oluyor. Mesela kimisi stok yapıyor. Daha fazla paraya satmak için" dedi.

Bilgisayar tamircileri isyan etti: Bitcoin yüzünden ekran kartı bulamıyoruz
Bilgisayar tamircileri isyan etti: Bitcoin yüzünden ekran kartı bulamıyoruz
Bilgisayar tamircileri isyan etti: Bitcoin yüzünden ekran kartı bulamıyoruz
Bilgisayar tamircileri isyan etti: Bitcoin yüzünden ekran kartı bulamıyoruz

Bilgisayar, Bitcoin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bilgisayar tamircileri isyan etti: 'Bitcoin yüzünden ekran kartı bulamıyoruz' - Son Dakika


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