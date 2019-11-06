Bilgisayar üzerinden IELTS artık Karabük'te

British Council'ın kağıt ve kalem ile gerçekleştirdiği iş, eğitim ve göçmenlik konusunda dünyanın en bilinen Uluslararası İngilizce Dil Yeterlilik Sınavı (IELTS), bilgisayar seçeneğiyle Karabük'te gerçekleştirilecek.



Kağıt ve kalem ile girilen Uluslararası İngilizce Dil Yeterlilik Sınavı'na alternatif olarak geliştirilen bilgisayar üzerinden IELTS, British Council ile Karabük'te gerçekleştiriliyor. İlki 13 Kasım tarihinde Karabük Üniversitesi (KBÜ) Yabancı Diller Yüksekokulunda sabah, öğlen ve akşam üstü olmak üzere gerçekleştirilecek bilgisayar üzerinden IELTS sınavı için kayıtlar, British Council web sitesi üzerinden yapılıyor.



Karadeniz bölgesinde ilk defa British Council tarafından sunulan bilgisayar üzerinden IELTS sınavı, ayrıca Türkiye'de Atatürk Üniversitesinden sonra Karabük Üniversitesinde de uygulanacak.



IELTS daha fazla sınav tarihi, daha fazla sınav lokasyonu ve sınav sonucunu daha hızlı öğrenebilme seçeneği sunuyor. Katılımcılar, bilgisayar üzerinden gerçekleştirilen IELTS sınavı sayesinde artık kendilerine en uygun sınav yöntemini ve sınav tarihini seçebiliyor ve sınav sonuçlarını, sınavın tamamlanmasının ardından, 5-7 iş günü içinde çok daha hızlı bir şekilde öğrenebiliyorlar. Bilgisayar üzerinden IELTS sınavında kişiye özel sunulan kulaklıklar, aynı zamanda katılımcılara daha odaklı ve rahat dinleme avantajı sunuyor.



Haftanın 7 günü, sabah-öğle ve akşamüstü seansları



Bilgisayar üzerinden gerçekleştirilecek IELTS, kağıt ve kalem ile girilen IELTS sınavının yerini almamakla birlikte, daha fazla sınav tarihi ve sonuçların ulaştırılması anlamında daha geniş seçenek sunuyor. Karabük'te, talep doğrultusunda haftanın yedi günü, sabah-öğle ve akşamüstü olmak üzere üç seans olarak gerçekleştirilecek bilgisayar üzerinden IELTS sınavına, aynı zamanda hafta sonunda da girilebiliyor. Sınav içeriği, yapısı ve sınav süreleri her iki seçenekte de aynı. Bilgisayar üzerinden IELTS sınavına girmeyi tercih edenler "dinleme", "okuma" ve "yazma" bölümlerini bilgisayar kullanarak tamamlamakta. "Dinleme" kısmı, kişiye özel sağlanan kulaklık sayesinde avantaj sunuyor. "Konuşma" sınavı ise konuşma becerilerinin daha iyi değerlendirilebilmesi için yüz yüze yapılmaya devam edilmekte. Katılımcılar, girdikleri IELTS sınavının kağıt ve kalem ile ya da bilgisayar üzerinden yapıldığından bağımsız olarak, aynı güvenilir İngilizce sınavına girdiklerinden emin olabilirler.



İngilizce Dil Yeterlilik Sınavı



Uluslararası İngilizce Dil Yeterlilik Sınavı'nda katılımcıların dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerileri ölçülürken, tüm sınav puanlamaları, 1 (aday dili kullanamıyor) ile 9 (uzman kullanıcı) arasında puanların yer aldığı bir ölçekle değerlendiriliyor. IELTS, akademik ve genel amaçlara hizmet eden iki farklı sınav seçeneği sunarken, IELTS akademik, bir yüksek öğrenim ortamında ihtiyaç duyulan İngilizce yeterliliğini ölçüyor. Katılımcılara, çalışma alanlarından bağımsız olarak sorular ve metinler verilirken, IELTS Genel Eğitim sınavı ise, gündelik hayat içerisinde kullanılan İngilizce yeterliliğini ölçüyor. - KARABÜK