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Bilgisayar ve elektrikli bisiklet çalan hırsız tutuklandı - Son Dakika

Bilgisayar ve elektrikli bisiklet çalan hırsız tutuklandı

02.02.2022 17:33
Bilgisayar ve elektrikli bisiklet çalan hırsız tutuklandı

Antalya'da iş yerinden dizüstü bilgisayar ile bir mahalleden elektrikli bisiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Antalya'da iş yerinden dizüstü bilgisayar ile bir mahalleden elektrikli bisiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

17 Ocak Pazartesi günü Kılıçaraslan Mahallesinde bir işyerinden yaklaşık 4 bin TL değerinde dizüstü bilgisayar ile 24 Ocak Pazartesi günü Barbaros Mahallesinde kilitsiz vaziyette bulunan elektrikli bisiklet ve bisiklete ait akülerin çalınma olayları ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince olayın gerçekleştiği bölgelerde yapılan güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Hırsızlık olaylarını gerçekleştiren C.D isimli şahıs çalmış olduğu elektrikli bisiklet ve bisiklete ait akülerle yakalandı. Öte yandan çalınan bilgisayarın bulunma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Şüpheli C.D. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. - ANTALYA

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Hırsızlık, Bisiklet, Antalya, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bilgisayar ve elektrikli bisiklet çalan hırsız tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilgisayar ve elektrikli bisiklet çalan hırsız tutuklandı - Son Dakika
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