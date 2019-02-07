Bilgisayar ve Telefon Bağımlılığını Paintball ile Yeniyorlar

Osmaniye Şehit Mehmet Karacatilki Anadolu İmam Hatip Lisesinin bahçesine Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında yapılan paintball sahası, öğrencilerin bilgisayar ve telefon bağımlılığından kurtulup doğada spor yapmalarına katkı sağlıyor.

MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye Şehit Mehmet Karacatilki Anadolu İmam Hatip Lisesinin bahçesine Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında yapılan paintball sahası, öğrencilerin bilgisayar ve telefon bağımlılığından kurtulup doğada spor yapmalarına katkı sağlıyor.



Okulun rehber öğretmeni Eyüp Hakan Dingil'in koordinatörlüğünde okul yönetimince hazırlanıp Gençlik ve Spor Bakanlığınca desteklenen "Gez, göz paintbal" adlı proje kapsamında okul bahçesine paintball sahası kuruldu.



Profesyonel bir paintball sahasında olması gereken tüm malzemelerin bulunduğu alanda, sınıflar ve okullar arası turnuvalar düzenlendi.



Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği saha, turnuvaların ardından okul öğrencilerinin hizmetine sunuldu.



Beden eğitimi derslerinde ve boş zamanlarında sahaya gelen öğrenciler, paintball kıyafetlerini giymelerinin ardından iki takıma ayrılarak kıyasıya mücadele ediyor.



Okulun rehber öğretmeni ve proje koordinatörü Eyüp Hakan Dingil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin öğrenciler tarafından çok sevildiğini söyledi.



Bakanlığın projeye verdiği desteğin önemli olduğunun altını çizen Dingil, şöyle devam etti:



"Türkiye'de ilk kez bir lise bünyesinde paintball sahası ve aktivitesi gerçekleştirildi. Bu nedenle ilimizdeki gençlerin büyük ilgisiyle karşılaştık. Bu proje, Gençlik ve Spor Bakanlığınca desteklenen bir proje ancak bu sahanın kurulmasında öğrencilerimizin emeği de çok oldu. Sahadaki direklerin dikilmesi, siperlerin hazırlanmasında tamamen öğrencilerimizin emeği var. Bunu bilerek yaptık çünkü bizzat olayın içinde olmalarını ve hazıra konmamalarını istedik. Bu saha bizzat onların sahası oldu."



Dingil, saha sayesinde öğrencilerin artık daha aktif olduğunu anlatarak, "Projeyi hayata geçirmekteki asıl amacımız öğrencileri bilgisayar ve telefonun başından kaldırarak hem doğaya çıkmalarını hem de spor yapmalarını sağlamak. Bu anlamda da başarılı olduğumuzu düşünüyoruz." dedi.



Projenin ve sahanın tanıtımı için düzenledikleri turnuvaların da büyük ilgi gördüğünü ifade eden Dingil, "Sahamızda sınıflar ve okullar arası turnuvalar gerçekleştirdik. Bunu hem projemizi tanıtmak, hem gençlerimizi buraya yönlendirmek için yaptık ayrıca gençlerin başka okullarda olmayan bir faaliyeti okulumuzda gerçekleştirebilmelerini de sağladık. Turnuvalarımız çok başarılı geçti. Halen de sahamıza yoğun bir talep var." diye konuştu



Öğrenciler eğlenceli vakit geçiriyor



Okul öğrencilerinden Salih Ergen, öğretmenlerinin desteğiyle öğrendikleri paintball oynamayı çok sevdiklerini söyledi.



Bu oyunun çok eğlenceli ve macera dolu olduğunu kaydeden Ergen, "Bilgisayarda oynadığımız oyunları gerçek hayatta yapınca sanki oyunun içinde gibi oluyor. Bugüne kadar yaptığım en eğlenceli sporlardan biri. Çok eğlenceli. Herkese tavsiye ederim." dedi.



Öğrencilerden Furkan Taha Bademci de proje sayesinde artık bilgisayar başında daha az vakit geçirdiğini anlatarak, paintball oynarken takım ruhunu öğrendiklerini söyledi.

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