Google Chrome tabletler için yeni güncelleme alıyor! - Son Dakika
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Google Chrome tabletler için yeni güncelleme alıyor!

19.10.2022 00:41
Google Chrome tabletler için yeni güncelleme alıyor!

Bilgisayar ve telefonların yanı sıra tabletlerdeki kullanımını güçlendirmek isteyen Google, yeni Android güncellemesini paylaştı.

Google Chrome en popüler internet tarayıcısı olarak öne çıkıyor. Ortaya çıkan verilere göre masaüstü kullanımlarda yüzde 67,34'lük kullanım oranı ile Google Chrome bu alanda liderliğini koruyor. Bilgisayarların yanı sıra telefon ve tabletlerde de Google Chrome'un yeri oldukça sağlam.

Google Chrome, tabletler için önemli bir güncelleme alıyor

Tabletlerdeki kullanımını güçlendirmek isteyen Google, yeni Android güncellemesini paylaştı. Şirket, yeni güncellemede tarayıcısının sekmeleri üzerinden gezinmeler üzerine yoğunlaşıyor. Google bu sayede programın kullanımını da kolaylaştırmayı hedefliyor.

Google Chrome tabletler için yeni güncelleme alıyor!

Google Chrome'a gelen yeni güncelleme ile tüm açık sayfalar arasında geçişi kolaylaştıran yan yana sekme tasarımı dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra önceki sekmeye otomatik olarak geri dönme işlevi de Crome'daki pratikliği artırıyor.

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Google diğer yandan çok fazla sekme açıldığında sekmelerin yanlışlıkla kapatılması üzerine de yoğunlaşmış görünüyor. Teknoloji devi, sekmeler çok küçüldüğünde üzerlerinde yer alan kapat düğmesini iptal ederek bu sorunu ortadan kaldırmayı hedefliyor. Aynı zamanda yeni bir görsele sahip sekme düzeni de yapılan yenilikler arasında.

Şirket ayrıca uygulamalar arasında sürükle ve bırak özelliğini de Chrome'a ekliyor. Böylelikle Chrome üzerinden bir resim, metin veya bağlantı Gmail, Fotoğraflar veya diğer programlara taşınabiliyor. Son olarak masaüstü modu da artık Android cihazlarda yerini alacak.

Google Chrome tabletler için yeni güncelleme alıyor!

Google Chrome güncellemesi şu anda tüm Android tabletlerde yerini almış durumda. Gelecek yıl piyasaya sürülecek olan Pixel Tablet de benzer güncellemeyi alacak. Google'ın önümüzdeki sene yeni tablet modelini piyasaya sürecek olması, yapılan bu güncellemeyi de daha anlaşılır kılıyor.

Teknoloji devi önümüzdeki dönemde de Android cihazlardaki güncellemelerini sürdürecek. Peki siz Google Chrome ve yapılan güncelleme hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

Chrome, Google, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Google Chrome tabletler için yeni güncelleme alıyor! - Son Dakika

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