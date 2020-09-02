"Bilgisayar ve uzaktan eğitim araçları için KDV ve ÖTV sıfırlanmalı" - Son Dakika

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan," Bilgisayar ve uzaktan eğitim araçları için KDV ve ÖTV sıfırlanmalıdır" dedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan, Hükümetin, uzaktan eğitimin hayatın bir parçası olacağına dikkat çektiğini belirterek, "Öğretmen ve öğrencilerimizin kişisel bilgisayar ve uzaktan eğitim araçlarına kavuşması için tedbirlerin alınmasını istedi. Bu adımlardan bir tanesinin de KDV ve ÖTV sıfırlaması olduğunu bildiren Geylan, "Hatta ihtiyaç sahibi aileler için öğrencilerimize ücretsiz temin de sağlanmalıdır" ifadesini kullandı.

Geylan şöyle devam etti:

"Öyle görünüyor ki, uzaktan eğitim bir süre eğitim hayatımızın parçası olacak. Hükümet, öğretmen ve öğrencilerimizin kişisel bilgisayar ve uzaktan eğitim araçlarına kavuşması için tedbirler almalıdır. Bu adımlardan bir tanesi de KDV ve ÖTV sıfırlamasıdır. Hatta ihtiyaç sahibi aileler için öğrencilerimize ücretsiz temin de sağlanmalıdır. (Nitekim daha önceki yıllarda tablet dağıtımı söz konusu olmuştu). Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunu yapacak güçtedir."

(İHA)