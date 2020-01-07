Diyarbakır'ın Eğil ilçesindeki Şehit Mehmet Aygün Ortaokulu öğrencileri, dokunmayı hayal ettikleri bilgisayarı karton ve kağıttan tasarladı.

Orkun Şahin, bilişim teknolojileri öğretmeni olarak görev yaptığı okulda bilişim sınıfı bulunmadığı için öğrencilerine eğitim vermek için farklı bir yol izledi.

Öğrencilerini bilgisayarla tanıştırmak isteyen Şahin, "Teknolojisiz Tasarım Projesi"ni hayata geçirdi.

Proje ile tahtaya bilgisayarın parçalarını çizen Şahin, öğrencilerden karton ve kağıt kullanarak bu resim doğrultusunda evde bilgisiyar ekranı, klavye ve fare yapmasını istedi.

Öğrenciler evlerinde yaptıkları bilgisayar aksesuarlarını sınıfa getirdi. Öğretmenlerinin yazıcıdan çıkarıp dağıttığı harflerle de klavyeyi oluşturan öğrenciler, parçaların birleştirilmesiyle tamamlanan maket bilgisayarlar üzerinde eğitim almaya başladı.

Öğrencilerin tek hayali, maket üzerinden tanıştıkları ve öğrendikleri bilgisayarın gerçeğine dokunmak.

"Bu dersi biraz da olsa hissetmelerini ve sevmelerini istedim"

Öğretmen Orkun Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dezavantajlı bir bölgede görev yaptığını, okullarında bilişim sınıfı olmadığı için öğrencilere bilgisayarı bir projeyle tanıtmak istediğini söyledi.

Amacının öğrencilerin teknolojiyle bağ kurarak, dokunarak, yaşayarak öğrenmelerine olanak sağlamak olduğunu ifade eden Şahin, şunları söyledi:

"Hazırladığım proje ile tahtaya bilgisayarın parçalarını çizdim. Çocuklardan bu parçaları evlerinde kendi imkanlarıyla, anlayabildikleri ve yapabildikleri kadarını hazırlayıp getirmelerini istedim. Kimi fare kimi klavye kimi de ekranı yapıp getirdi. Bu projede amaç çocukların bir nebze de olsa bilgisayarı görmeleri. Bilişim sınıfımız yok ama önlerinde bir bilgisayar varmış gibi, ekran karşısına geçip bu dersi biraz da olsa hissetmelerini ve sevmelerini istedim."

Şahin, temennilerinin gerçek anlamda bir bilişim sınıfına kavuşmak olduğunu, bu sayede öğrenmenin çok daha verimli ve kalıcı olacağını aktardı.

"Çocukların teknolojiyle köprü kurması için proje verimli oldu"

Proje ile öğrencilerin mutlu olduğunu ve bilgisayarı tanıdığını dile getiren Şahin, gelişen teknolojiyi onlara tanıtmak istediklerini aktardı.

Şahin, "Çocukların teknolojiyle köprü kurması için bu proje verimli oldu. Bilgisayarları gerçek değil, maket ama en azından bilgisayar başına oturmayı, klavyenin, farenin veya klavyenin nasıl bir şey olduğunu, bilgisayar başında nasıl dik bir şekilde oturmaları gerektiğini, fareyi nasıl kavramaları gerektiğini somut olarak öğrenmiş oldular." diye konuştu.

Çocukların en büyük hayalinin gerçek bir bilgisayara dokunmak ve dersi bilgisayar üzerinden öğrenmek olduğunu aktaran Şahin, çocukların projeden dahi büyük heyecan duyduğunu ifade etti.

Şahin, projeden olumlu dönüşler aldığını aktararak, "(Aşağıda boş bir sınıf var, orayı temizleyip bilişim sınıfı yapabiliriz), 'Keşke bilgisayarımız olsa' şeklinde çocuklarda bir farkındalık oluştu. Teknolojiye bir merak uyandırdık aslında." ifadelerini kullandı.

"Bilgisayarın nasıl bir şey olduğu kafamda canlandı"

Öğrencilerden Sevda Aslan, öğretmenlerinin bilgisayarı yakından tanımaları için uyguladığı projeyi beğendiklerini söyledi.

Evde kartondan bilgisayar yaptıklarını anlatan Aslan, "Daha önce hiç bilgisayar kullanmamıştım. Bilgisayarın nasıl bir şey olduğu kafamda canlandı. Hocamız hangi tuşun ne işe yaradığını anlattı. Bilgisayarı sadece televizyonda görmüştüm. Daha önce hiç dokunmamıştım." dedi.

Suna Malçok da kartondan bilgisayar tasarlamanın heyecan verici olduğunu anlatarak, "Daha önce hiç bilgisayara dokunmadım. Evde bunu yaparken, dokunmuş gibi hissettim, güzel bir duygu oldu içimde." diye konuştu.

Muhammed Malçok ise öğretmenlerinin uyguladığı proje ile bilgisayarın maketini yaptıklarını belirterek, "Bilgisayar gördüm ama hiç dokunmadım. Çok güzel bir duyguydu. Bilgisayar olmadan öğretmenimiz bize bilgisayarı öğretiyor. Ona teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.