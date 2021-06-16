BİLGİSAYARI KAYBOLAN KİŞİDEN AKILALMAZ YÖNTEM; KENDİ İŞYERİNE HIRSIZ GİBİ GİRDİ - Son Dakika

ŞİŞLİ'de bir kişi kaybolan bilgisayarının parasını sigortadan almak için kendi iş yerine hırsız gibi girip, polise giderek şikayetçi oldu. Güvenlik kameraları izlendiğinde hırsızlık şüphelisinin kendisi olduğu ortaya çıkan kişi, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Şişli, Fulya Mahallesinde iş yeri bulunan Cem İ. geçen hafta polise iş yerinden bilgisayarı ve bisikletinin çalındığı ihbarında bulundu. Polisler sokak üzerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, güvenlik kameralarındaki kişinin ihbarda bulunan Cem İ. olduğunu tespit etti. Ekipler Cem İ.'nin ifadesini aldı. Cem İ.'nin ifadesinde, kaybolan bilgisayarının parasını sigortadan alabilmek için bu yola başvurduğunu, bunun suç olduğunu bilmediğini ve pişman olduğunu söylediği belirtildi. Cem İ. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.