Bilgisayarı tamir olmayınca teknomarketi birbirine kattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilgisayarı tamir olmayınca teknomarketi birbirine kattı - Son Dakika

Bilgisayarı tamir olmayınca teknomarketi birbirine kattı

7 saat önce

Esenyurt'ta bir teknomarkete dizüstü bilgisayarını tamir edilmesi için veren vatandaş, tekrar almaya gittiğinde ortalığı birbirine kattı.

Esenyurt'ta bir teknomarkete dizüstü bilgisayarını tamir edilmesi için veren vatandaş, tekrar almaya gittiğinde ortalığı birbirine kattı. İddiaya göre bilgisayarının tamir olmadığını gören vatandaş, tartıştığı teknomarket çalışanlarına saldırdı. Tezgahın camını kıran saldırgan müşteri, kırılan cam parçasıyla yaralandı. Yaralı müşteriye ilk yardımı yine mağaza çalışanları yaptı.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Esenyurt'ta bulunan bir teknomarkette yaşandı. İddiaya göre, Selami B. isimli bir kişi, yaklaşık bir hafta önce bozulan dizüstü bilgisayarını tamir edilmesi için teknomarkete teslim etti. Servise gönderilen bilgisayarını almaya gelen Selami B. aynı arızanın devam ettiğini görünce çılgına döndü.

BİLGİSAYARI YAPILMADIĞINI ÖĞRENEN ŞAHIS, MAĞAZA ÇALIŞANINA SALDIRDI

Bilgisayarının tamir edilmediğini ileri süren Selami B., servis personeli Muhammet T. ile sözlü tartışmaya başladı. Tartışmanın ilerlemesiyle Selami B. mağaza çalışanına fiziki müdahalede bulunarak yakasından tutup kendine doğru çekmeye çalıştı. Bu sırada Selami B.'nin yanında gelen oğlunun müdahil olmasıyla birlikte tartışma kavgaya dönüştü.

Personeller araya girmeye çalıştı, ancak başarılı olamadı

Kavganın büyümesi üzerine sinirlerine hakim olamayan baba ve oğul, ellerine geçen ürünleri fırlatmaya başladı. Bu sırada mağazanın diğer çalışanları ise, baba ve oğlunu sakinleştirerek ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı.

TEZGAH CAMI KARNINA SAPLANDI, SALDIRDIĞI MAĞAZANIN ÇALIŞANLARI YARDIM ETTİ

Kavga şiddetlenmesiyle birlikte, öfkeli baba ve oğlu çalışanlar ve mağazanın güvenlik görevlisi ayırmakta güçlük çekti. Kavga sırasında bir tezgahın kırılan camı Selami B.'nin karnına saplandı. Bunu gören oğlu ise, tekrar çılgına dönerek yine çalışanlara saldırmaya çalıştı. Bu sırada Selami B.'ye ilk yardımı, saldırdığı mağazanın çalışanları yaparak durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Selami B.'yi alarak hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise olaya karışan çalışanları polis merkezine götürdü.

Teknomarkette yaşanan kavga anları kamerada

Tamir edilmesi için verdiği ürünün yapılmadığını öğrenen şahsın ve oğlunun ortalığı savaş alanına çevirdiği o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın bilgisayarını teslim almaya geldiği sırada, ürünün yapılmadığını söyleyip çalışanlarla tartıştığı sonrasında ise kavgaya tutuştuğu görülüyor. Kavga sırasında oğlunun dahil olmasıyla birlikte olayın büyüdüğü ve şahsın karnına cam saplandığı sonrada çalışanların yardım ettiği görülüyor.

(İHA)

Bilgisayarı tamir olmayınca teknomarketi birbirine kattı

Esenyurt, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 09:20 Kaynak: İHA
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