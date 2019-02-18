Son Dakika Haberleri: Bilgisayarım Pubg Lite Açar mı? 3 Farklı Bilgisayar ile Pubg Lite Testi!

Bilgisayarım Pubg Lite Açar mı? 3 Farklı Bilgisayar ile Pubg Lite Testi!

1 saat önce

PUBG Lite, geçtiğimiz günlerde beta sürümüyle kullanıma açıldı.

PUBG Lite, geçtiğimiz günlerde beta sürümüyle kullanıma açıldı. Oyun ilk olarak Tayland sunucularıyla açılmıştı ancak ardından 10 ülke daha eklendi. Türkiye'ye de önümüzdeki günlerde oyunun resmi olarak çıkması bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:57 Kaynak: Youtube

Tayland, Genel
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