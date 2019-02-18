Bilgisayarım Pubg Lite Açar mı? 3 Farklı Bilgisayar ile Pubg Lite Testi!
1 saat önce
PUBG Lite, geçtiğimiz günlerde beta sürümüyle kullanıma açıldı.
PUBG Lite, geçtiğimiz günlerde beta sürümüyle kullanıma açıldı. Oyun ilk olarak Tayland
sunucularıyla açılmıştı ancak ardından 10 ülke daha eklendi. Türkiye
'ye de önümüzdeki günlerde oyunun resmi olarak çıkması bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:57 Kaynak: Youtube
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